Uusikaupunki julistaa pikkujoulurauhan ja avaa joulukauden

Uudessakaupungissa pääsee joulutunnelmaan tulevana sunnuntaina 28. marraskuuta. Torille ja sen ympäristöön levittäytyvät kello 11–16.30 Wanhanajan markkinat. Markkinoilla myydään muun muassa villasukkia, lapasia, keramiikkaa, puu- ja havutuotteita sekä erilaisia jouluherkkuja.

Pakkahuoneen ja Santtiorannan Rauhanpuistoon rakentamassa Joulumaassa on tarjolla monenlaisia herkkuja. Perheen pienimpiä ilahduttavat puistoon tehty joulupolku sekä Wasaborgin tallin järjestämä talutusratsastus.

Lisäksi Uudenkaupungin museon joulunäyttely avaa ovensa sunnuntaina. Menneiden aikojen jouluperinteisiin pääsee tutustumaan maksutta kello 12–16.

Jouluisesta musiikista vastaa torilavalla kello 14 esiintyvä duo Iiris ja Päivi sekä Korvatunturilta puutalokaupungin joulua ihastelemaan saapunut joulumuori, joka laulattaa lapsia ja lapsenmielisiä puolilta päivin. Itse joulupukki kiertelee tapahtumassa tuttuun tapaan ja on tavattavissa torilavalla tonttuapureidensa kanssa kello 13 ja 15.

Kello 16 nuorisovaltuuston Helmi Rantanen ja Masi Pietikäinen saapuvat julistamaan pikkujoulurauhan. Joulukadun avauspuheen pitää kaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso. Kaupungin palkitut jouluvalot syttyvät puheen päätteeksi noin kello 16.15. Päivän ohjelman lopuksi sirkus- ja varieteetaiteeseen erikoistunut Art Teatro esittää tuli-illuusion.

Tapahtumassa on nyt ensimmäistä kertaa joulukoristeiden kierrätys- ja vaihtokoju. Itselle turhaksi tai kokonaan käyttämättömäksi jääneet ehjät joulukoristeet voi jättää kojuun ja ottaa vaihdossa jotain mukaan. Koristeita voi ottaa toki mukaansa jouluiloa tuomaan, vaikka itsellä ei olisikaan mitään tuotavaa. Mikäli askartelet, olet myös tervetullut materiaalihakuun kierrätyskojulle. Joulukoristeiden kierrätys- ja vaihtokoju on torilavan vieressä, ja koristevaihto on avoinna koko tapahtuman ajan.

Joulunavauksessa ovat voimassa alueelliset hygieniasuositukset. Käytäthän siis tapahtumassa maskia ja pidät huolta turvaväleistä.