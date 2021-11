HK-Scanilta tulosvaroitus, liiketulos laskussa

Ruokatalo HK-Scan laskee arviotaan koko vuoden tuloksestaan. Taustalla ovat kustannusinflaation nousu ja lintuinfluenssatilanteen jatkuminen Tanskassa.

Yhtiö ennakoi nyt konsernin kuluvan vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen olevan vakaa ja viime vuoden tasolla. Aiemmin HK-Scan arvioi vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan tänä vuonna viime vuoden 17 miljoonasta eurosta.

– Näkymien muutos on seurausta nopeasti kiihtyneestä kustannusinflaatiosta kaikilla kotimarkkinoilla. Tanskassa koko toimialaa koskevan lintuinfluenssatilanteen jatkuminen on pitkittänyt viennin käynnistymistä EU:n ulkopuolelle aiemmin arvioitua pidempään ja sillä on selvä negatiivinen vaikutus Tanskan liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi Baltian vaikea koronapandemiatilanne on heikentänyt Baltian liiketoiminnan tuotannollista tehokkuutta ja kaupallista suorituskykyä", HK-Scan kertoo tulosvaroituksen taustoista.

Sen sijaan konserni ennakoi Suomen ja Ruotsin hyvän tuloskehityksen jatkuvan loppuvuonna.