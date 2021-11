Paraisilla avattu lisää rokotusaikoja – terveyskeskuksen puhelinnumero vaihtui

Paraisilla on avattu uusia koronarokotusaikoja kolmannelle rokoteannokselle tuleville. Aikoja löytyy nyt myös ensi vuoden puolelta.

Moni 85 vuotta täyttänyt henkilö, jolla ei ole säännöllistä kotihoitoa, on saanut puhelinsoiton terveyskeskuksesta. Heille on annettu puhelimitse aikoja sekä kolmanteen koronarokoteannokseen että kausi-influenssarokotukseen. Jos kyseiseen ryhmään kuuluvaan ei olla oltu yhteydessä, niin heitä pyydetään olemaan yhteydessä terveyskeskukseen. Rokotukset Paraisilla annetaan 2. joulukuutta saakka samassa paikassa, missä koronarokotukset on annettu. 7. joulukuuta lähtien kaikki rokotukset siirtyvät terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle.

Henkilöt, joilla on säännöllinen kotihoito, saavat kolmannen koronarokoteannoksen sekä kausi-influenssarokotteen kotihoidon toimesta.

Ajan voi varata kaupungin verkkosivuillatai soittamalla terveyskeskukseen 02 4545200 arkisin kello 9–13. Kaupunki muistuttaa, että terveyskeskuksen numero vaihtui 24. marraskuuta. Sekä päivystys (kello 8–16) että ajanvaraus (kello 9–13) vastaavat samasta numerosta. Kaupunki pyytää myös samalla kärsivällisyyttä soittajilta henkilökunnan totutellessa uuteen puhelinjärjestelmään.