Poliisi tutkii tapon yritystä Turussa – alaikäiset pojat hyökkäsivät ikätoverinsa kimppuun kesken illanvieton

Lounais-Suomen poliisi selvittää Turussa viikonloppuna tapahtunutta väkivallantekoa, josta epäillään kahta alaikäistä poikaa. Pahoinpitelyn uhrin katsotaan olleen hengenvaarassa, joten asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.

Väkivallanteko tapahtui Sirkkalankadulla sijaitsevassa yksityisasunnossa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Paikalla oli neljän nuoren seurue, johon kuului kolme nuorta miestä ja yksi nuori nainen. Nuoret viettivät aikaa naisen asunnolla alkoholia nauttien. Yöllä poikien välille tuli riitaa, joka kärjistyi väkivaltaan. Kaksi heistä kävi kolmannen pojan kimppuun. Uhria pahoinpideltiin enimmäkseen pään ja ylävartalon alueelle.

Teko keskeytyi naapureiden soitettua hätäkeskukseen ja poliisin mentyä asuntoon. Epäiltyjen aggressiivisen käytöksen vuoksi poliisi joutui turvautumaan tilanteessa voimakeinoihin. Kiinniottotilanteessa toinen epäillyistä muun muassa sylkäisi poliisia kasvoihin.

Epäillyt tekijät, vuosina 2004 ja 2005 syntyneet pojat, on otettu kiinni ja heidät on pidätetty. Väkivallan uhri on syntynyt niin ikään vuonna 2004.

Poliisi tiedottaa asiasta tarkemmin lisää, kun se on tutkinnallisesti mahdollista.

Lounais-Suomen poliisin rikostilastot osoittavat, että alaikäisten tekemät väkivallanteot ovat selvästi kasvussa. Erityisesti pahoinpitelyt ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuodesta.

Viime viikonloppuna Turussa tapahtuneen väkivallanteon lisäksi Lounais-Suomen poliisi on tänä vuonna tutkinut kahta muuta alaikäisten tekemää tapon yritystä. Näistä toisessa epäilty tekijä on ollut alle 15-vuotias.