Paritalon roskiksesta löytynyt verinen matto paljasti ruumiin

Paritalon ulkoroskiksesta löydetty verinen matto paljasti epäillyn murhan Helsingin Tapaninvainiossa. Hätäkeskus sai ilmoituksen verisestä matosta lauantaiaamuna. Poliisin tutkinnassa roskiksesta löytyi ruumis. Uhrin henkilöllisyys selvisi myöhemmin. Kyseessä oli 40-vuotias mies. Hänen epäillään menehtyneen perjantaina tai lauantaina 19.–20. marraskuuta.

– Tapausta tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa murhana. Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen, sanoo rikostarkastaja Jari Koski poliisin tiedotteessa.

Poliisi on ottanut Pohjois-Suomesta kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään liittyvän epäiltyyn murhaan. Toinen epäillyistä on 28-vuotias nainen ja toinen 27-vuotias mies.

Epäiltyjä tullaan esittämään vangittavaksi.

Poliisi ei esitutkinnan alkuvaiheessa tiedota asiasta yksityiskohtaisemmin.