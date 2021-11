S-Pankki tuo markkinoille maatalousrahaston

S-Pankki tuo markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen uudistavaan maatalouteen sijoittavan rahaston. S-Pankki Uudistava Maatalous on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomessa sijaitseviin peltoihin ja tiloihin, joilla harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Sijoitukset kohdistuvat maatalousyrittäjän etukäteen neuvottelemiin kohteisiin ja yrittäjällä on etuosto-oikeus hankittavaan peltomaahan.

Rahaston minimisijoitussumma on 200 euroa ja sitä hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

Maatalousyrittäjä Jari Eerola näkee rahastossa suuria mahdollisuuksia.

– Uudistavan maatalouden toimenpiteiden avulla voidaan maatalouden hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia pienentää merkittävästi. Tarvittavat toimenpiteet ovat kyllä tiedossa, mutta niiden laajamittainen hyödyntäminen edellyttää uusia toimintamalleja, Eerola toteaa.

Maatalouden neuvontajärjestön Pro Agrian mukaan rahasto tuo viljelijöille yhden uuden vaihtoehdon kehittää maatalousliiketoimintaa sekä kannattavaa hiilineutraaliutta.

– Laskemme ja arvioimme viljelijän kanssa yhdessä hänelle kannattavinta, järkevintä ja viisainta vaihtoehtoa kussakin tilanteessa. Uudistavan viljelyn potentiaali riippuu paljolti tilan lähtötilanteesta ja esimerkiksi siitä, missä kunnossa pellot ovat. Ratkaisut ovat usein tilakohtaisia ja meiltä löytyy asiantuntijuutta kannattavien hiiliviljelyratkaisujen tekemiseen: hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sidonnan kasvattamiseen, Pro Agria Keskusten liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko sanoo.

S-Pankin varatoimitusjohtajan Hanna Porkan mukaan uusi rahaston avulla on mahdollista tavoitella samaan aikaan sekä vaikuttavuutta että tuottoa.

– Rahasto tavoitteena on edistää maatalouden positiivisia ilmastovaikutuksia ja toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä sekä parantaa kotimaisen maatalouden kannattavuutta ja ruokahuollon omavaraisuutta. Uskon, että moni pienempi ja suurempi sijoittaja on kiinnostunut sijoittamaan vakaaseen reaaliomaisuuteen varsinkin, kun samalla on mahdollista osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kotimaisen maaseudun pitämiseen elinvoimaisena, Porkka kertoo tiedotteessa.