Lähes 30 vuotta sitten Turussa kadonneen lakimiehen murhasta syyte – käsittelyn ajankohtaa ei ole vielä määrätty

Syyttäjä on nostanut syytteen Turussa vuonna 1994 kadonneen lakimiehen murhasta. Syyttäjälaitos tiedotti tiistaina, että asiassa on nostettu syyte yhtä henkilöä vastaan, ja haastehakemus on toimitettu Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Tapauksen asiakirjat eivät ole vielä julkisia, eikä jutun pääkäsittelyn ajankohtaa ei ole vielä määrätty. Aluesyyttäjä Niina Merivirran mukaan asiasta ei tällä hetkellä ole muuta tiedotettavaa.

Kuun alussa Keskusrikospoliisi ilmoitti saaneensa valmiiksi lakimiehen katoamista koskevan esitutkinnan valmiiksi. Poliisi epäilee murhasta 67-vuotiasta miestä, joka on tällä hetkellä vangittuna. Tämä oli lakimiehen katoamisen aikainen tuttava.

Poliisi piti aiemmin mahdollisena, että kadonneen lakimiehen henkirikokseen on saattanut sekaantua useampi henkilö.

Nyt tätä ei siis enää pidetä todennäköisenä.

Lakimies Ilpo Härmäläisen, 33, katoaminen pysyi mysteerinä lähes kolme vuosikymmentä. Pienen poikavauvan isä ilmoitti vaimolleen käyvänsä hoitamassa pikaisesti liikeasioita, astui ulos Eerikinkatu 20:ssa sijaitsevan kotitalonsa rapunovesta ja katosi.

Poliisi alkoi epäillä pian henkirikosta, muuta selitystä lakimiehen katoamiseen ei löytynyt.

Katoamiseen kytkeytyi heti alkuvaiheissa petosrikosvyyhti, jossa paikallinen mainosmieheksi julkisuudessa ristitty henkilö yritti huijata Härmäläisen lakitoimistolta perusteettomasti 800 000 markkaa.

Poliisi etsi lakimiestä viimeksi Turun Airiston alueelta. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole paljastaneet sitä, onko epäilty kertonut ruumiin sijainnin.

