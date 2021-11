Kårenin talossa Hämeenkadulla Linna Burgeria pitävä Pekka Määttä on kiitollinen, että rajoitusten purun jälkeen ihmiset ovat jälleen löytäneet ravintoloihin.

– On mukavaa nähdä ihmisiä ja iloisia kasvoja. Toki etätyö vaikuttaa vielä esimerkiksi lounaskysyntään.

Linna Burger on sijainnut Kårenin talossa nyt vuoden ajan. Tätä ennen ravintolan burgerit ovat tulleet tutuiksi Turun linnan vieressä sijaitsevasta, 1960-luvulla rakennetusta lippakioskista, jossa Linna Burger on myynyt herkkujaan kesäisin. Kårenin tiloihin ravintola tuli sattumalta.

– Haimme ympärivuotista paikkaa ravintolalle, koska kesäkioskin suosio oli niin hyvä. Kårenin tilassa vapautui silloin paikka, ja ihastuimme tähän tilaan.

– On hienoa, että löysimme ravintolallemme tilan näin upeasta, vanhasta ja arkkitehtuurisesti merkittävästä rakennuksesta.

Ravintolatila on sisustettu pelkistetysti vanhaa kunnioittaen ja Erik Bryggmanin alkuperäistä arkkitehtuuria korostaen.

– Kåren on myös pitkän linjan ja monien tuntema kulttuuripaikka. Ravintoloitsijana meillä on tavoitteena ylläpitää tilaa edelleen kulttuuripaikkana, Määttä kertoo.

– Järjestämme erilaisia keikka- ja dj-iltoja. Haluamme osaltamme olla edistämässä kaupunkikulttuuria. Odotan Taiteiden talon avautumista tien toiselle puolelle ja taiteilijoiden kanssa mahdollisesti avautuvaa yhteistyötä. Tämä elävöittää Hämeenkatua entisestään.

Asiakaspaikkoja Linna Burgerissa on noin 70. Ravintolassa on tarjolla vastaavia burgereita kuin mitä lippakioskillakin kesäisin tarjoillaan. Menua kehitetään kuitenkin jatkuvasti, ja listalle tulee uutuusburgereita suosittujen klassikkojen rinnalle.

– Kesällä meillä oli tarjolla myös salaatteja, mutta nyt talviaikaan niitä ei ole.

– Nyt suunnittelemme joka kuukaudelle oman burgerin. Tällä hetkellä se on chiliburgeri, jonka saa myös kasvisversiona.

Lounasaikaan tarjolla on kymmenen euron kokonaisuus, johon sisältyy burgeri, coleslaw sekä pienet ranskalaiset. Valita voi myös pelkän burgerin listalta.

Määttä kertoo, että ravintolassa suositaan paikallisia tuotteita. Liha tulee Turun kauppahallista. Tavoitteena on tarjota täyttäviä, mutta raikkaita tuotteita, valikoimassa on myös kasvis- ja vegaanivaihtoehto. Burgeri on mahdollista saada gluteenittomana.

Asiakkaiden keskuudessa suosituimmiksi burgereiksi ovat nousseet Linna Burger, jossa briossin välissä on jauhelihapihvi, cheddar-juusto, venäläinen suolakurkku, sinappia, ketsuppia ja majoneesia.

– Toinen suosikki on vegeburgerimme, jossa jauhelihapihvin tilalla on itse suunnittelemamme, papupohjainen vegepihvi.

Nyt maistelussa olleesta vegeburgerista olen samaa mieltä kuin muutkin Linna Burgerin asiakkaat. Vege Linna Burger on ihan omaa luokkaansa kasvisburgereiden joukossa. Maku on hyvä ja tasapainoinen, burgeri on täyttävä, mutta ruokailun jälkeen ei jää raskas olo. Coleslaw on raikas ja ranskalaiset kruunaa paikan oma tilli-rakuunamajoneesi.

