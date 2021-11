Lintuharrastajia palkittu – paimiolaisesta Petri Laineesta vuoden retkikummi

Vuoden 2021 nuoreksi lintuharrastajaksi on valittu kirkkonummelainen Nico Niemenmaa, vuoden retkikummiksi paimiolainen Petri Laine ja vuoden Tiira-yhdistyskäyttäjäksi lahtelainen Kari Reinikainen. Birdlife Suomi on valinnut vuoden nuoren lintuharrastajan vuodesta 2000 lähtien. Vuoden retkikummi on valittu vuodesta 2005, ja vuoden yhdistyskäyttäjä valittiin nyt ensimmäisen kerran.

Paimiolainen Petri Laine on ollut Turun lintutieteellisen yhdistyksen retkikummina vuodesta 2011 asti ja ehtinyt olla retkioppaana yli sadalla retkellä. Yhteensä Birdlife Suomen jäsenyhdistyksissä on noin 200 retkikummia. Retkikummit ovat aktiivisia lintuharrastajia, jotka järjestävät linturetkiä yleisölle.

Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittu 23-vuotias Nico Niemenmaa retkeilee kotikunnassaan ja on hankkinut myös luvan rengastaa pesäpoikasia. Niemenmaa tietää paljon ja opiskelee jatkuvasti lisää linnuista ja muusta luonnosta.

Hän on myös ollut mukana kehittämässä Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan lasten ja nuorten toimintaa sekä ollut mukana ideoimassa ja toteuttamassa Porkkalan lintuviikko -tapahtumaa.

Vuoden Tiira-yhdistyskäyttäjäksi valittiin lahtelainen Kari Reinikainen. Yhdistyskäyttäjät seuraavat, tarkistavat ja tekevät koontihavaintoja Tiira-lintutietopalveluun (www.tiira.fi) tallennetuista havainnoista. Reinikainen on vapaaehtoistehtävässään aktiivinen ja ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä havainnoijiin, neuvoo virheissä ja huolehtii, että korjaukset tulevat tehdyiksi.

Lisäksi Reinikainen tallentaa itsekin runsaasti havaintoja. Hän tallentaa tuhansia omia havaintoja vuodessa ja on siirtänyt Tiiraan kymmeniä tuhansia vanhempia havaintoja BirdLife Päijät-Hämeen havaintoarkistosta. Hän on myös suunnitellut Tiira-koulutuksia sekä opastaa ja ohjeistaa muita yhdistyskäyttäjiä.