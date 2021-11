Yksi loukkaantui mönkijäonnettomuudessa Marttilassa

Marttilassa Palaistentiellä sattui maastoliikenneonnettomuus lauantaina hieman puolen päivän jälkeen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan kyseessä on mönkijäonnettomuus. Onnettomuudessa on loukkaantunut yksi henkilö, ja hänet on viety ensihoidon toimesta sairaalaan.