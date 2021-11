Naantalissa annetaan keskiviikkona rokotuksia iltaan asti ilman ajanvarausta

Koronarokotuksen voi ottaa ilman ajanvarausta Naantalissa ensi keskiviikkona 24. marraskuuta influenssarokotusten pop up -rokotustapahtuman yhteydessä. Tapahtuma pidetään kello 12.30–19.00 Birgitta-salissa osoitteessa Opintie 2.

Kaupungin mukaan tapahtuma järjestetään ilta-aikaan, jotta mahdollisimman monella naantalilaisella olisi mahdollisuus tulla paikalle töistä tai opiskeluista huolimatta.

Pop up -tapahtumassa on mahdollista saada influenssarokote, mikäli kuuluu ryhmään, joka on oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen. Lisäksi tai ainoastaan voi myös ottaa ensimmäisen koronarokoteannoksen tai toisen, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Lisäksi 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisen riskiryhmään kuuluville annettaan kolmas rokoteannos, mikäli toisesta koronarokotteesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Influenssarokote sekä koronarokote on mahdollista saada Naantalissa myös ajanvarauksella. Molemmat rokotteet voidaan antaa marraskuussa samaan aikaan, mikäli on oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen ja toisesta koronarokoteannoksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Ajan rokotukseen voi varata rokotusten ajanvarausnumerosta 040 4846 533 arkisin kello 8.30–14.30 tai sähköisessä asiointipalvelussa: Terveyskeskus, ajanvaraus. Puhelinruuhkien välttämiseksi toivotaan mahdollisimman monen suosivan sähköistä ajanvarausta.

Mikäli haluaa molemmat rokotteet, niin pitää varata aika sähköisessä asiointipalvelussa influenssarokotukseen ja kertoa lisätietokentässä, että haluaisi saada samalla kerralla myös koronarokotuksen. Riskiryhmäläisten on myös kerrottava lisätietokentässä se sairaus tai tila, jonka perusteella on oikeutettu rokotteeseen.