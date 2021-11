Logomossa tulevana viikonloppuna pidettävät The Music of Hans Zimmer & the Others ja The Lord of the Rings and the Hobbit -konsertit ovat aiheuttaneet närää jo etukäteen.

Myös Helsingissä ja Tampereella nähtävät konsertit oli tarkoitus pitää alun perin jo vuonna 2020, mutta koronapandemia siirsi niitä muutamaan otteeseen.

Nyt konsertit pidetään, mutta esiintyjät ovat vaihtuneet täysin. Tästä syystä moni on halunnut rahat takaisin, mutta konserttien järjestäjä RH Entertainment ei suostu palauttamaan rahoja. Asiasta kertoivat aiemmin Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Iltalehden mukaan lippuyhtiö tiedotti lipun ostaneita vasta keskiviikkona artistimuutoksista.

Alkujaan lavalla piti olla kuuluisa amerikkalainen The Hollywood Symphonic Orchestra, mutta nyt konserteissa nähdään romanialainen Sibiu State Philharmonic -orkesteri ja kuoro. Esiintymässä piti myös olla Sormusten herra -elokuvista tuttu näyttelijä Billy Boyd, mutta nyt tilalla on örkkihahmoja elokuvissa näytellyt Jed Brophy.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jo keskiviikkona Helsingissä nähtyä Zimmer-konserttia kuvailtiin muun muassa surkeaksi, fiaskoksi sekä täydelliseksi farssiksi.

Muun muassa tunnusmusiikkeja elokuvista Pirates of the Caribbean ja Insterstellar ei Helsingissä kuultu, vaikka konserttia niillä mainostettiin.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrottiin torstaina Iltalehdelle, että kyseisistä konserteista oli tullut jo kolmisenkymmentä valitusta kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle.

Turun Sanomiin yhteyttä ottaneen henkilön mukaan RH Entertainmentin edustaja on nyt lähettänyt lipunostajille viestin. Sen mukaan orkesterin ja tuotannon kanssa on keskusteltu Helsingin Hans Zimmer -konsertin ongelmista, ja sovittu että orkesterin ohjelmisto laajenee tuleviin viikonlopun konsertteihin. Viestissä kerrotaan myös, että lippuja näihin konsertteihin ei voi perua. The Lord of the Rings and the Hobbit -konserttia ei viestissä mainita.

Parjattuja äänentoisto-ongelmia Helsingissä viestissä kommentoidaan siten, että siirryttäessä jäähalleista konserttisaleihin paraneet myöskin asiakasviihtyvyys. Lisäksi Tampere-talossa ja Logomossa on käytössä talon oma huipputekniikka.

Aiemmin RH Entertainmentin edustaja kertoi Iltalehdelle, että he vievät asiaa eteenpäin saksalaisyhtiölle, mistä produktio on tullut. Hän myönsi, että orkesteri ei ollut sellainen, mitä oli luvattu. Hän kommentoi myös Turun ja Tampereen tulevia konsertteja.

– Tämä on siltä osin tekemätön paikka meillä. Me teemme sen, minkä pystymme. Bändi on maassa ja kaikki, että sillä mennään, mitä he esittävät. Emme me voi siihen puuttua, kuten emme muidenkaan sisältöön, RH Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoi lehdelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Facebookiin on perustettu ryhmä, jossa konsertteihin lipun ostaneet, pettyneet ihmiset miettivät yhdessä, miten saada hyvitys järjestäjältä. The Lord of the Rings / Hans Zimmer / RH Entertainment -reklamaatio -nimiseen ryhmään on liittynyt hieman reilut 400 jäsentä.