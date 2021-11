Lievissä oireissa koronatestausta suositellaan:

Rokottamattomille tai vain yhden rokoteannoksen saaneille.

Ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuville henkilöille.

Sote-työntekijät testataan mahdollisimman pian, kun oireet ilmaantuvat. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.

Ulkomailta tuleville henkilöille, sillä rajatestauskäytännöt jatkuvat entiseen tapaan. Ulkomailta tulevat henkilöt tarvitsevat 3–5 päivän kuluessa maahantulosta koronatestin ja tartuntatautilain edellyttämänä heidän tulee käydä koronatestissä oireettomanakin.

Koronatestausta suositellaan myös viimeisellä kolmanneksella raskaana oleville, joilla on hengitystieoireita tai jotka ovat altistuneet koronalle, vaikka he olisivat saaneet kaksi koronarokotusta. Testiin hakeutuminen on tärkeää, jotta hoito saadaan käyntiin tukosriskin takia nopeasti, jos korona todetaan.

Alle 12-vuotiaiden testaaminen

Alle 12-vuotiailta lapsilta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, näyte on perusteltua ottaa ainakin seuraavissa tapauksissa:

Altistus tartuntaan varmistetulta koronaviruspotilaalta edeltävän kahden viikon sisällä.

Lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa.

Lapsen infektio-oireet edellyttävät testausta lääkärin arvion mukaan.