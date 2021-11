Koulutartuntoja Turussa ja Raisiossa

Turun ruotsinkielisessä yläkoulussa S:t Olofsskolanissa on todettu koronatartuntoja. Rehtori Christer Karlssonin mukaan tapauksia on alle viisi ja ne ovat eri luokka-asteílla. Osa tartunnan saaneista on jo palannut takaisin kouluun.

Myös Raision Ihalan koulun tiloissa 11. marraskuuta olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Raision kaupunki. 15 altistunutta on asetettu karanteeniin.

Altistuneita on ohjeistettu jäämään pois koulusta, minkä lisäksi terveydenhuollon viranomaiset ovat aina yhteydessä kaikkiin karanteeniin asetettaviin. Raision kaupunki tiedottaa kaupungin yksiköissä tapahtuneista altistumisista kootusti kerran viikossa.