Turun kouluissa ja päiväkodeissa syytä varautua eväillä myös alkuviikolla – joissakin toimipisteissä on ruokaa tarjolla

Huoltajien kannattaa kaiken varalta laittaa lapsille kouluihin ja päiväkoteihin eväät myös alkuviikolla, tiedottaa Turun kaupunki. Osassa kouluissa jaetaan palveluntuottajan hankkimaa lämmintä tai kylmää ruokaa. Arkea toimittaa rehtoreille ja päiväkodinjohtajille tarkemmat tiedot kouluista, joihin ruokaa saadaan.

Syynä on JHL:n lakko, joka vaikuttaa päiväkotien ja koulujen ruokapalveluihin kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkean Turun kohteissa.

Osassa kouluista ja päiväkodeista on loppuviikosta ollut tarjolla palveluntuottajan hankkimaa lämmintä ja kylmää ruokaa. Kaupungin tiedotteen mukaan ruokaa saadaan alkuviikosta tarjolle yhä useammalle ja tavoitteena on, että jokaisessa kohteessa on tarjolla ainakin lakkoevästä.

Kotoa tuotavien eväiden on hyvä olla mahdollisimman hyvin lämpimässä säilyviä, sillä mahdollisuutta kylmäsäilytykseen tai eväiden lämmittämiseen ei ole. Mitään erityisen pilaantumisherkkää ei kannata mukaan pakata. Eväät tulee myös nimikoida ja voimakkaasti allergisoivia raaka-aineita (esim. pähkinät) pyydetään välttämään. Tilanteen poikkeuksellisuuden huomioon ottaen, kannattaa vanhempien lähteä siitä, että eväsastioita käytetään myös ruokailuastioina. Lisäksi lapsen eväsrasia kannattaa nimikoida, jotta vältetään sekaantumiset.

Vanhempia pyydetään myös harkitsemaan, onko mahdollista esimerkiksi tarjota päivähoidossa olevalle lapselle aamupalaa kotona. Vuorohoitopäiväkotien ruokapalvelut toimivat normaalisti lakonkin aikana.

Ammatti-instituutin toimipisteistä Lemminkäisen ja Juhannuskukkulan koulutaloihin lakolla ei ole vaikutusta. Aterioita ei kuitenkaan tarjota lakon aikana Aninkaisten, Peltolan, Kuormakadun ja Ruiskadun kampuksen koulutaloilla.

Turun kaupunki tiedottaa kaupunkilaisia säännöllisesti median kautta, verkkosivulla sekä Wilman kautta.

