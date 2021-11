Syyttäjälaitos tiedottaa, että syyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä Onni Sarmastetta kohtaan asiassa, jossa häntä ja toista henkilöä on epäilty törkeästä petoksesta.

Kyse on ollut Huoltovarmuuskeskuksen ja Sarmasteen yhtiön välillä maaliskuun lopussa 2020 tehdystä sopimuksesta, jolla hankittiin hengityssuojaimia noin viidellä miljoonalla eurolla. Sarmasteen ja toisen henkilön on epäilty tahallaan erehdyttäneen Huoltovarmuuskeskuksen edustajaa sellaisista seikoista, joilla on ollut ratkaiseva merkitys päätöksen tekemisessä.

Päätös syyttämättä jättämisestä on tehty, koska esitutkinnan perusteella ei ole ollut todennäköisiä syitä epäillä henkilöitä rikoksesta, syyttäjälaitos toteaa tiedotteessa.

Huoltovarmuuskeskus aikoo perehtyä syyttäjän päätökseen ja tehdä arvion mahdollisista jatkotoimista. Joka tapauksessa Huoltovarmuuskeskus vaatii Sarmasteelta, tämän yhtiöltä ja liikekumppanilta maksettua kauppasummaa ja muita liitännäisiä kustannuksia, Huoltovarmuuskeskuksen tiedotteessa todetaan.