River Bankin tilalle avautuu uusi pubi

Aurakadulla sijaitseva brittipubi River Bank lopettaa toimintansa kuluvan vuoden lopussa. Tilalle avautuu alkuvuodesta 2022 tanskalaisen Rekom Groupin Englannista ja Saksasta vaikutteita saanut Proud Mary pub -konsepti.

– Olemme jo pitkään etsineet sopivaa sijaintia Proud Mary -konseptille Suomesta ja olemme erittäin iloisia siitä, että Turusta löytyi näin ainutlaatuinen kohde. Aurakatu on vilkas ravintolakatu, ja sijainti yhdessä Turun tunnetuimmassa rakennuksessa on meille hieno tilaisuus tuoda uusi konseptimme Turkuun, sanoo Rekom Groupin Suomen maajohtaja Mikki Lahtinen tiedotteessa.

Proud Maryssä voit seurata urheilua ja kuunnella livemusiikkia. Tarjolle tulee myös Proud Maryn tyyliin sopivaa ruokaa.

Rekom Group on tanskassa vuonna 2007 perustettu yöelämään keskittyvä konserni, jolla on toimintaa kuudessa maassa; Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. Tällä hetkellä toimipaikkoja on yhteensä noin 200, joista Proud Mary Turku on kymmenes toimipaikka Suomessa. Turussa yhtiöllä toimii jo Heidi’s Bier Bar ja Rabalder Bar -nimiset toimipaikat.

River Bank avasi ovensa Aurakadulla kesällä 2020. Tätä ennen osoitteessa toimi useiden vuosien ajan olutravintola Old Bank.