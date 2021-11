Turkuun on perustettu uusi tilintarkastus-, vero-, rahoitus- ja yritysjärjestelypalveluita tarjoava konsulttiyritys Kuusi Partners. Mukana Kuusi Partnersissa ovat finanssialan asiantuntijat Matti Rostedt ja Veli-Matti Otava, kht-tilintarkastajat Jukka Kokkonen, Matti Rantanen ja Akseli Kiiski sekä oikeustieteen tohtori, varatuomari, finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.

Uuden yritystoiminnan myötä Matti Rostedt ja Veli-Matti Otava siirtävät yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyjen palveluita tarjonneen Rostedt & Otava -yrityksensä toiminnan Kuusi Partnersin alle. Myös perhe- ja yritysvarallisuuden hallinnoinnin ja juridiikan asiantuntijayritys Ossa Partnersin palvelut ovat jatkossa käytettävissä Kuusi Partnersin kautta. Muut osakkaat siirtyvät palvelukseen muun muassa PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajan tehtävistä.

– Paikallistuntemuksemme Varsinais-Suomen alueelta on suuri etu. Seuraamme tiiviisti alueen markkinatilannetta ja osakkaillamme on toimivat paikalliset verkostot. Vahvuutemme ehdottomasti on osakkaiden pitkä kokemus alalta sekä palveluiden laajuus, Kuusi Partnersin toimitusjohtaja Matti Rostedt sanoo.