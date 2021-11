Lakko tyhjensi kouluruokailun linjastot Luostarivuoressa: Näkkileipää on, mutta levitteen haku ei käy

Kunnallishallinto ja sen halpuutus

Rehtoreille lakonalaisen työn tekeminen tuskin on moraalinen ongelma. Yleensä rehtoriksi ei pääse ilman kykypuolueen jäsenyyttä tai siunausta. Voi vaikka tarkistaa paljonko ko. rehtoreita toimii kunnallispoliitikassa jos epäilee.

Olisiko rehtori Littunen tyytyväisempi, jos halpuutettu Äreä hoitaisi hommat. Ruokaa tai siivousta ei ehkä jonain päivinä olisi kun useampi halpuutettu työntekijä ei olisikaan tullut töihin. Tai siivooja tekisi väärin ruokaa allergisille... Arve ja kumppanit eivät tietenkään olisi vastuussa, vaan se ali- tai alialihankkija.

On alueita kunnallishallinnossa, joita ei ole järkevää ulkoistaa/halpuuttaa. SOTE-puolella se on nähty. Turkulaiset äänestäjät ovat valintansa tehneet ja kärsivät seuraukset. Täytyy myöntää että nauroin ääneen kuin luin että kaupungin mielestä tämä Arkean juttu on "kehittämistä". Juu, ainakin Arkealaisten ennestään pienet palkat ja edut kehittyävät, tosin negatiivisesti.

