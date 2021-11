Useita rakennuksia tuhoutunut samalla alueella tulipaloissa – epäillään tahallaan sytytetyiksi

Punkalaitumen Oriniemessä on lokakuun lopun jälkeen sytytetty useita tulipaloja, joissa on on tuhoutunut rakennuksia. Poliisin mukaan paloissa tuhoutuneet kohteet ovat olleet asumattomia rakennuksia. Esimerkiksi 28. ja 30. lokakuuta välisenä aikana paloi vanha kuivuri. Tulipalo havaittiin vasta jälkikäteen. 30. lokakuuta aamuyöstä paloi puolestaan tyhjillään ollut vanha omakotitalo ja aamulla 16. marraskuuta vanha autiotalo.

Poliisi epäilee paloja tahallaan sytytetyiksi. Poliisin mukaan paloista ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, ja tapauksia tutkitaan joko vahingontekoina tai törkeinä vahingontekoina omaisuusvahinkojen määrästä riippuen. Lisäksi poliisilla on tutkinnassa myös yksi törkeän vahingonteon yritys samalta ajanjaksolta. Poliisi epäilee, että yhtä rakennusta olisi yritetty sytyttää palamaan, mutta siinä ei oltu onnistuttu.

Poliisi epäilee kaikkia paloja yhden tai samojen henkilöiden sytyttämäksi. Poliisi on jo saanut muutamia vihjeitä, mutta tekijää ei ole vielä selvitetty. Poliisi pyytää paloihin liittyen havaintoja tai vihjeitä ja tietoja mahdollisista muista syksyn aikana Oriniemen suunnalla havaituista paloista tai niiden sytytysyrityksistä. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen rikosvihjeet.pirkanmaa.sisa-suomi@poliisi.fi