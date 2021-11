Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat tarvitsevat yhä enemmän tukea, ja sille on lukuisia syitä

Tukea tarvitaan

Nuoret kokevat opiskelun liian raskaaksi. Tukea tarvitaan. Esim. Ammatillista koulutusta voidaan helposti keventää kolmanneksella jättämällä se ylimääräinen kolmas vuosi pois. Aiemmin ammattikoulut olivat kaksivuotisia. Silloin oppilaat pärjäsivät ilman tukea.



On olemassa nuoria, joille opiskelu ei maistu ollenkaan. Heidän kohdalla on toimittava heti. Heille sopii parhaiten oppisopimuskoulutus. Olipa kouluttanut itseään miten pitkään tahansa, jokainen työelämään siirtyvä huomaa, että työ on paras opettaja. Mikään koulutus ei korvaa työssä oppimista. Varsinkin ADHD-nuoret ovat työelämässä niitä parhaita tuloksentekijöitä. Heille työ on parasta terapiaa. He haluavat päteä ja olla koko ajan liikkeessä. Jokainen koulun piinapenkillä istuttu vuosi aiheuttaa kaksinkertaisen tappion yhteiskunalle. Koulutus kuluttaa valtion ja kuntien varoja. Sensijaan tuottavaa työtä tekevä maksaa veroja.

