Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämät koronarajoitukset astuvat voimaan tänään tiistaina. Yli 50 hengen tilaisuudet sisätiloissa on kielletty, ellei osallistujilta kysytä koronapassia. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä joulukuun puoleen väliin saakka.

Mitä vaatimus tarkoittaa Turun kaupungin tilaisuuksissa ja palveluissa? Turun kaupungin kaikissa palveluissa yli 50 hengen tilaisuuksissa kysytään koronapassia ja varmennetaan tarvittaessa henkilöllisyys, kaupunki tiedottaa.

Museokäynneillä ei tarvitse koronapassia. Kronapassia edellytetään kaikilta 16-vuotta täyttäneiltä yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksissa kuten WAMin Tiistaikonserteissa, Turun linnan Club Rococo -tapahtumassa 20.11. ja Kidutusta, kuolemaa ja kummituksia -kierroksilla 19.11. ja 26.11. Lisäksi koronapassia vaaditaan Turun linnan ja WAMin vuokrattavissa tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.

Myöskään kirjastoissa ei tarvitse koronapassia, ellei kyse ole yli 50 hengen yleistötilaisuudesta, joita on pääkirjaston Studiossa.

Uimahalleissa ja liikuntapaikoissa seurojen toiminta jatkuu normaalisti. Koronapassia edellytetään sisätiloissa yli 16-vuotiailta yli 50 hengen tilaisuuksissa. Koronapassin käyttöönotto tulee järjestää mm. urheilutapahtumissa, -otteluissa ja -turnauksissa, jos paikalla on yleisöä. Näissä tilaisuuksissa koronapassin tarkastamisvastuu on tapahtuman järjestäjällä.

Ennakkoilmoittautuminen on voimassa Lasten liikunnan ihmemaassa, mutta Ilpoisten ja Kupittaan toimipaikoilla tarkistetaan koronapassi yli 16-vuotiailta. Uimalaitoksissa ohjattujen tuntien ennakkoilmoittautuminen jatkuu.

Maskisuositus on voimassa liikuntapaikoilla.

Kaupunginteatterin esitykset jatkuvat, mutta katsomoon pääsee vain koronapassia näyttämällä. Koronapassi edellytetään kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta katsojilta. Koronapassin lisäksi katsojien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Turun filharmonisen orkesterin ja Konserttitalon tilaisuuksissa on käytössä koronapassi. Esitystoiminta jatkuu normaalisti, mutta passia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassin lisäksi osallistujien tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Maskisuositus on voimassa kaikissa esityksissä.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset eivät koske nuorisotilojen ja nuorten työpajojen toimintaa. Yli 50 hengen kokouksissa passi vaaditaan yli 16-vuotiailta.

Yli 50 henkilön tilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät koske oppilaitosten ja päiväkotien perustoimintaa. Perustoiminnaksi luetaan myös esimerkiksi yksikön itsenäisyyspäivän juhlat.

Koronapassi kysytään kaikilta oppilaitos- ja päiväkotiyhteisön ulkopuolelta tulevilta esimerkiksi syksyn lakkiaisissa ja muissa avoimissa yli 50 henkilön tilaisuuksissa. Perinteiset joulujuhlat järjestetään oppilaitoksissa ja päiväkodeissa vain sisäisesti, eikä niihin kutsuta ulkopuolisia. Tilaisuudet voidaan halutessa striimata.

Turun ammatti-instituutin TAITO-ravintolassa ja Boren ravintolassa kysytään asiakkailta koronapassi.

Suuret vanhempaintilaisuudet järjestetään etänä vuoden loppuun saakka, mutta pienempiä vanhempainvartteja voidaan toteuttaa myös lähitapaamisina. Ulkotilaisuuksia voidaan järjestää vapaasti.

Turun koulujen ja oppilaitosten vahva maskinkäyttösuositus on voimassa 4. luokasta lähtien. Yksiköissä noudatetaan tehostettuja terveysturvallisuusohjeita ja henkilöstöllä on maskin tai visiirin käyttöpakko. Maskin käyttösuositus on myös lasta päiväkotiin saattavalla ja päiväkodista hakevalla henkilöllä.

Turun kaupungissa maskia suositellaan edelleen käytettäväksi kaikissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, julkisessa liikenteessä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sekä oppilaitoksissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä ei tule vierailla flunssaoireisena.

Koronarokotustodistuksen saa Omakanta-palvelusta. Jos Omakanta-palveluun ei pysty tunnistautumaan tai henkilöltä puuttuu suomalainen henkilötunnus, hän saa todistuksen omalta terveysasemaltaan. Koululaisten osalta rokotustodistustarvetta on kysytty rokotusten yhteydessä ja todistuksen saa kouluterveydenhoitajan kautta loppuvuoden aikana. Rokotustodistuksia ei tulosteta terveysasemilta. Todistuksesta voi ottaa kuvan Omakanta-palvelusta.

