Turun kehätiellä (E18) Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liittymän liikennevaloihin tehdään ohjelmointimuutos, jonka tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan muutoksesta seuraa, että liittymän välityskyky ja liikenteen sujuvuus kuitenkin todennäköisesti heikkenevät nykyisestä.

Liikennevalojen toiminta muuttuu siten, että Konsantieltä oikealle kääntyville ja Raisionkaaren suunnasta risteystä lähestyville ajoneuvoille näytetään vihreää valoa eri aikaan. Tähän asti vihreä valo on ollut samanaikainen.

Muutostarpeen aiheuttaa uuden tieliikennelain myötä voimaan tullut lakimuutos, jonka mukaan risteyksessä vasemmalle kääntyvä saa valita itse, ryhmittyykö Nesteentiellä vasemmalle vai oikealle kaistalle. Lakimuutoksen jälkeen risteyksessä on sattunut vaaratilanteita, joissa Raisionkaarelta vasemmalle Raision keskustan suuntaan kääntyvä ajoneuvo on ryhmittynyt Nesteentiellä oikealle kaistalle, ehtinyt sen jälkeen ajamaan kaistaa suoraan noin 10 metriä ja samaan aikaan vastakkaisesta suunnasta Konsantieltä on kääntynyt ajoneuvo oikealle samalle kaistalle.

Ohjelmointimuutoksella estetään mahdollisuus ryhmittyä yhtä aikaa samalle kaistalle, vaikka muutos todennäköisesti heikentää liikenteen sujuvuutta. Muutos toteutetaan 25. marraskuuta.

Liikennevalojen kunnossapidosta vastaava Fintraffic Oy ja Varsinais-Suomen Ely-keskus seuraavat risteyksen toimivuutta muutoksen jälkeen.

Turun kehätien Naantali-Raisio-hankkeen toteutuessa liikennevalot poistuvat liittymästä kokonaan ja tasoristeykset korvataan eritasoliittymillä.