Raision Kokinvuoren seurakuntakodilla pop up -koronarokotustilaisuus

Raision Kokinvuoren seurakuntakodilla järjestetään ensi viikon torstaina pop up -rokotustilaisuus. Raision kaupunki järjestää tilaisuuden yhteistyössä Raision seurakunnan kanssa.

Pop up -rokotustilaisuudessa 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien raisiolaisten on mahdollista saada ensimmäinen koronarokote tai tehosterokote, mikäli ensimmäisen rokotteen saamisesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Mukaan rokotukseen on hyvä ottaa henkilöllisyystodistus.

Pop up -rokotustilaisuus Kokinvuoren seurakuntakodilla (Murroskuja 3) torstaina 25.11. klo 14.30–17