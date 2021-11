Liikenne kulkee jälleen Paattistentiellä – rekan ulosajo sotkee Fölin liikennöintiä

Puoliperävaunuyhdistelmä suistui tieltä Paattistentiellä tiistaiaamuna kahdeksan aikaan. Onnettomuus tapahtui Paattisten kiertoliittymän ja Männistöntien risteyksen välillä.

Ajoneuvon nostotyö on haitannut liikennettä onnettomuuspaikalla pitkin päivää. Tie on ollut välillä kokonaan poikki, mikä on muun muassa estänyt Fölin linjojen 21 ja 23 liikennöinnin Tortinmäkeen.

Kahden aikaan liikenne kulki toista ajokaistaa pitkin. Tilanteen kestosta ei ole toistaiseksi tietoa.