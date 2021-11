Uudet Valko-Venäjän vastaiset EU-pakotteet tulossa voimaan lähiviikkoina

Uudet Valko-Venäjän vastaiset pakotteet tulevat todennäköisesti voimaan marraskuun lopussa tai joulukuun alussa, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). EU-ulkoministerit sopivat pakotteiden laajentamisesta maanantaina.

Lisäpakotteita oli valmisteltu jo aiemmin, mutta nyt niiden piiriin lisätään siirtolaisten kuljetuksiin Puolan rajalle osallistuneita tahoja.

– Ne olisivat matkanjärjestäjiä, matkatoimistoja, lentoyhtiöitä ja mahdollisesti lentokenttiä, Haavisto kertoi kokouksen jälkeen.

Näin Haaviston mukaan EU pystyisi puuttumaan Valko-Venäjän toimiin, joissa maa käyttää siirtolaisia eräänlaisena aseena unionia vastaan.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on jumissa satoja EU:n alueelle pyrkiviä ihmisiä. Valko-Venäjä on usuttanut ihmisiä kohti unionia luodakseen painetta rajalle.

Uusien pakotteiden yksityiskohdat ovat tällä hetkellä viilattavana. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin mukaan pakotteet voisivat tulla voimaan jo tulevina päivinä.

Kyseessä on viides Valko-Venäjän vastainen pakotepaketti. Aiempien EU-pakotteiden piirissä on 166 henkilöä ja 15 muuta tahoa.

Lentoja rajoitettu

Tulevien pakotteiden paineella on Haaviston mukaan ollut jo rajoittava vaikutus Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin suuntautuviin lentoihin.

Esimerkiksi Turkista ja Dubaista on rajoitettu pääsyä Minskiin suuntautuville lennoille. Turkki on kieltänyt Syyrian, Irakin ja Jemenin kansalaisia lentämästä Turkista Valko-Venäjälle.

Haavisto sanoi ennen ulkoministerikokousta pitävänsä tavattoman hyvänä uutisena sitä, että Irak on tarjoutunut järjestämään paluulentoja kansalaisilleen, jotka haluavat vapaaehtoisesti palata kotimaahansa Valko-Venäjältä.

Rajalla jumissa olevista ihmisistä monet ovat Irakista ja suuri osa kurdeja.

Kahden aseistetun ketjun välissä

Haavisto kertoo Puolan ulkoministerin Zbigniew Raun näyttäneen lyhyen videon tilanteista, joita Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on tapahtunut.

Haaviston mukaan videolla näkyi hyvin selvästi, että Puolan puolelle pyrkivää ihmisryhmää työnnettiin aseilla uhaten eteenpäin.

– Heidän takanaan on aseellisia miehiä, aseellisia toimijoita. Siviilit ovat ikään kuin kahden aseistetun ketjun välissä. Toisaalta Valko-Venäjän puskemana ja sitten Puola on toisella puolella rajavartion ja myöskin sotilaiden toimin, Haavisto kuvaili.

Muiden EU-maiden ulkoministerit osoittivat kokouksessa solidaarisuutta Puolalle.

EU-keskusteluissa on viime aikoina ollut pinnalla monenlaista kritiikkiä Puolaa kohtaan muun muassa oikeusvaltion tilan vuoksi, mutta Haaviston mukaan näiden ongelmien ratkomisen aika ei ole juuri nyt.

– Itse ajattelen niin, että presidentti (Aljaksandr) Lukashenka on saattanut ajatella, että Puola on sillä tavalla hyvä kohde, että se jollain tavalla jakaa Euroopan unionia. Niin ei se kyllä tänään jakanut millään tavalla. Kaikki näkevät, että turvallisuustilanne on nyt ykkösasia, Haavisto sanoi.

EU on vedonnut sen puolesta, että avustusjärjestöt päästettäisiin rajalle helpottamaan siellä jumissa olevien ihmisten inhimillistä hätää. Rajalla olevien ihmisten on kerrottu olevan kylmissään ja nälissään. Järjestötietojen mukaan ainakin 10 siirtolaista on menettänyt henkensä, kertoo uutistoimisto AFP.