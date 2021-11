Turkulaisissa ravintoloissa tapahtunut useita epäiltyjä huumaamistapauksia

Turun poliisi tutkii useita turkulaisravintoloissa tapahtuneita epäiltyjä huumaamistapauksia. Poliisi kertoo, että näistä tapauksista on tähän mennessä kirjattu neljä rikosilmoitusta. Yhteistä tapauksille on se, että tekijä tai tekijät on ilmeisesti laittanut vartioimatta jääneisiin juomiin jotain. Uhrit ovat kertoneet poliisille kokeneensa olonsa erittäin sekavaksi ja pahoinvoivaksi.

Poliisi muistuttaa, että kaikissa huumausepäilyissä kannattaa olla yhteydessä poliisiin.

– Akuutissa tilanteessa on soitettava hätänumeroon 112. Jos vasta myöhemmin epäilee tulleensa huumatuksi, kannattaa asiasta tehdä rikosilmoitus, sanoo rikoskomisario Riikka Laaksonen poliisin tiedotteessa.

Poliisi pyytää mahdollisilta silminnäkijöiltä tai muilta asiasta tietäviltä vihjeitä asiasta. Kaikki tiedot voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisille puhelimitse soittamalla numeroon 0295 417 259, sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.