Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa tästä päivästä tiistaista alkaen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitukset ovat voimassa 16. joulukuuta saakka. Toimijat voivat edelleen järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin. Menettely on jo laajasti käytössä ravintolatoiminnan yhteydessä. Ravintoloissa koronapassia vaaditaan vasta kello 24 jälkeen, mutta tapahtumissa passi tulee esittää kellonajasta riippumatta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen sanoi maanantaina, että alueen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin on oltu yhteydessä jo aiemmin ja varoitettu asiasta. Suurimpiin järjestäjiin lukeutuvat muun muassa Turkuhalli, Logomo ja teatterit.

– Tapahtumajärjestäjät ovat suhtautuneet asiaan erittäin myönteisesti ja ovat valmiita reagoimaan välittömästi.

Esimerkiksi Turun kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teater, Turun messukeskus sekä TPS ilmoittivat ottavansa koronapassin käyttöön.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku on kohonnut 216:een 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana ja sairaalakuormitus uhkaa tehohoitoa vaativaa kirurgiaa. Avi muistuttaa, että rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Valtioneuvosto päätti maanantaina 15. marraskuuta jatkaa ravintolarajoituksia vuoden loppuun eli 31.12. saakka. Lisäksi ravitsemisliikkeiden rajoitukset otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Varsinais-Suomessa on voimassa leviämisalueiden rajoitukset, eli ravintolat saavat olla auki ilman koronapassia kello 05-01, ja anniskelu on sallittu kello 07-24 välisenä aikana. Lisäksi voimassa on asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia.