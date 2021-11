Apetitin talous- ja hallintojohtaja irtisanoutui

Elintarvikealan pörssiyhtiö Apetitin talous- ja hallintojohtaja Teemu Luovila on irtisanoutunut tehtävästään. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa maaliskuun loppuun saakka, eikä lähtöön liity toimitusjohtaja Esa Mäen mukaan dramatiikkaa. Apetit käynnistää pian uuden talousjohtajan haun.

Luovila on toiminut tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä viime vuoden alusta lähtien. Yhtiön johtoa on uusittu viime vuosina tiuhaan tahtiin ja nykyinen johtoryhmä on toiminut vajaan kahden vuoden ajan.

