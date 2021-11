Glasgow'n ilmastokokous venyi ainakin vuorokauden

Kaksinaamaista peliä...

Fortum korjasi tuloksia reilusi...hiilivoimalla Saksan sähkömarkkinoilla hankituilla Uniper -yhtiön enemmistöosakkeilla. Ja miten on näin ollut mahdollista? Uutiskanavat ovat kyllä seuranneet tilanteita ja tiedämme, että iso osakepääoma on lähtenyt kotimaisen sähköverkon myynnistä ulko-omistukseen. Mukana toimissa oli tuolloin vuonna 2014 silloisen pääministerin Jyrki Kataisen hallitus ja mm. nykyinen ulkoministeri, vihreän puolueen Pekka Haavisto. Että..., että se iso raha kyllä on houkutin..kaikessa.

Ympäristöarvoilla voi hurskastella, tehdä jopa omaa elintilaa politiikassa (nykyinen maamme hallitus ?) ja kuten tiedämme, sähköajoneuvojen esimerkkimaa Norja - rikkaudet ja hyvinvointi perustuu suurelta osin öljyn pumppaamisiin !



Oikea maailman pelastaminen, sen pitäisi olla pyytteetöntä ja niin hoidettua, ettei siihen sekoitettaisi politiikkaa...eikä siis rahanmaailman rahastusta. Nyt se vain ei mene tähän suuntaa kun on kysymyksessä vanhojen arvotapojen kaataminen jopa teennäisillä uusioarvoilla - energian teko ja käyttö uusilla menetelmillä kun ei ole puhdasta kun kaikkeen raaka-aineitten käyttöön/hankintaan tarvitaan materiaa jota ei tuulivoimalla tehdä, ei edes tuulivoimaloita!

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.