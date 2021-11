Haavisto: Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ehkä suomea puhuvia salakuljettajia

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla voi toimia suomea puhuvia henkilöitä, jotka osallistuvat ihmisten salakuljetukseen EU:n alueelle. Haavisto kertoi asiasta lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

– Valko-Venäjällä on nyt monta välikättä järjestämässä matkoja. On mahdollista, että myös suomalaisia rikollisia osallistuu ihmisten salakuljetukseen. Huhuja liikkuu, että suomen kieltä puhuvia henkilöitä on raja-alueilla nähty, Haavisto totesi.

Maiden rajalle on pakkautunut Valko-Venäjän puolelta tuhansia Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. EU syyttää Valko-Venäjää ihmisvirran tahallisesta järjestämisestä rajalle.

– Suurin osa ihmisistä on päässyt Saksaan, jonne heitä on mennyt ilmeisesti yli 8 000. Pieni joukko on mennyt Liettuaan, ja sitä kautta osa tullut Suomeen, Haavisto sanoi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Mikään ei viittaa siihen, että Suomi olisi turvapaikanhakijoiden ykköskohde.

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä Valko-Venäjältä on Haaviston mukaan ollut "joitain kymmeniä".

Suomella valmius reagoida

Haavisto näkee, että Suomessa olisi valmius tarvittaessa reagoida vastaavaan siirtolaisvirtaan kuin Valko-Venäjän ja Puolan rajalla.

– Suomessa on lainsäädäntöä, jolla rajat voidaan sulkea joko määräajaksi tai toistaiseksi. Lisäksi valmiuslaki mahdollistaa poikkeustoimet, jos Suomeen kohdistuu sodan tai aseellisen hyökkäyksen uhka.

– Mielestäni Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on käynnissä hybridiuhka, joka vertautuu aseelliseen uhkaan.

Siirtolaisten turvapaikanhaun keskeyttäminen Suomessa vaatisi Haaviston mukaan kuitenkin harkintaa ja mahdollisia lakimuutoksia.

– Jos esimerkiksi valmiuslakiin tuodaan turvapaikanhakuun liittyviä lisäpykäliä, täytyy käydä läpi suuri joukko ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

– Nämä asiat täytyy miettiä tarkkaan tilanteissa, joissa ihmisiä käytetään aseina toisiaan vastaan.

Valmiuslain muuttaminen on lähdössä vielä pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen toimikaudella liikkeelle. Muutostyö voi arvioiden mukaan viedä jopa vuosia.