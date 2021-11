Jane Marttila kriisiytyneiden terveyspalveluiden ohjaksiin: palvelualuejohtaja on huolissaan terveydenhuollon tilasta

Timo Jakonen

Jane Marttila on kiitollinen siitä, että terveydenhuolto on selvinnyt koronaepidemiasta näinkin hyvin, vaikka työ on pitänyt saada tehtyä rajallisella henkilömäärällä. Se on kuitenkin johtanut perusterveydenhuollon kriisiin, kun tavanomaista toimintaa ei ole pystytty pyörittämään normaalitasolla.