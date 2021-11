Turku Åbo 1827 -videosarjan kolmas osa ensi-iltaan – kohteena Luostarikortteli

Turku Åbo 1827 -videosarjan kolmas osa tutustuttaa Luostarikortteliin. Videosarjan on tuottanut Historian ja tulevaisuuden museo -hanke.

Ensi-iltansa uusin osa saa perjantaina 12. marraskuuta Turun pääkirjaston Kaamos-tapahtumassa. Video julkaistaan tekstitettynä Turun museokeskuksen YouTube-kanavassa ensi viikon maanantaina 15. marraskuuta.

Sarjan edelliset kaksi jaksoa nähtiin pääkirjastossa ja Turun kaupunginteatterin taideseinällä Turun päivänä, ja ne ovat yhä nähtävissä Turun museokeskuksen YouTube-kanavassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tekstitettyinä. Vanhaan Turkuun voi myös tutustua Digimuseo-palvelussa 360°-kuvien virtuaalinäyttelyn välityksellä.

Nyt Kaamos-tapahtumassa ensi-iltansa saava video ohjaa katsojat Luostarikorttelin läpi. Kyseinen kortteli oli suurin Turun keskiaikaisista kortteleista. Videossa päästään kulkemaan Suurtorilta pitkin Luostarin Välikatua, ohi Rettigin tupakkakehräämön, Hämeenkatua jonkun matkaa, ja reitti päättyy Aurajoen rantaan.

Videon käsikirjoituksesta vastaa turkulainen tietokirjailija ja teatteriohjaaja Jukka Kittilä, ja lukijana kuullaan juontaja Janne Porkka.

Kolme ja puoli minuuttia pitkä video pyörii non stop -esityksenä pääkirjaston 1. kerroksen Studio-tilassa tuliteemaisten luentojen välissä noin kello 17.15 alkaen. Esitykset ovat maksuttomia.

Syyskuussa 1827 sattunut Turun palo tuhosi aikoinaan suuren osan silloisen kaupungin rakennuksista. Palon jälkeen Turku kaavoitettiin uudelleen. Ainoastaan paikoitellen jäi jäljelle viitteitä keskiajalta peräisin olleesta vanhasta kaupunkirakenteesta. Turun kaupunki on 3D-mallintanut paloa edeltänyttä kaupunkia osana Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta.

Videoiden kaupunkimaisema on laadittu käyttäen erilaisten aineistojen, kuten palovakuutuksien ja muiden katselmuksien sekä maisemakuvien ja piirustuksien ristiintulkintaa. Kaupunkimallin pohjaan on käytetty maanmittaustirehtööri Johan Tillbergin 1808 laatimaa karttaa tonttijakoineen ja nyky-Turun maastokarttaa. Tutkimustyöstä on vastannut FT, arkkitehti Panu Savolainen, ja Turun museokeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet tietosisältöjen tuottamiseen. 3D-mallin teknisestä toteutuksesta vastaa Zoan Oy.

