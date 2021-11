Markkinatunnelmaa pian Aurajokirannassa

Jokirannan joulunavausmarkkinat pidetään Turussa perjantaista lauantaihin 19.–20. marraskuuta kello 9–18 ja sunnuntaina 21. marraskuuta kello 10–16.

Markkinat järjestetään Aurajokirannassa eli Läntisellä Rantajadulla Tuomiokirkkosillan ja Aurakadun välisellä osuudella.

Tapahtumavastaava Ari Kallaksen mukaan markkinoilla on tarjolla monipuolisesti eri maakuntien erikoistuotteita. Kaiken kaikkiaan Jokirannan joulunavausmarkkinoille osallistuu noin 120 kauppiasta.

Jokirannan joulunavausmarkkinoille tulee porteille isot Terveenä tervetuloa markkinoille -kyltit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi turvaohjeineen. Lisäksi tarjolla on useampia yleisiä käsidesipisteitä. Lisäksi kaikilla kauppiailla on osastoissaan vapaasti yleisön käytössä olevat käsidesipisteet. Yhteensä asiakkaille ilmaisia käsidesipisteitä on yli 130 kappaletta. Ohjeena on, että sairaana ei tulla tai edes pienintäkään flunssan tai koronan oiretta tunteva henkilö ei tule markkinoille.

Lisäksi markkina-alueet on jaettu valvonnallisesti useisiin lohkoihin, joissa jokaisessa on muun muassa omat järjestyksenvalvojat, toimitsijat ja siistijät. Maskien käyttöä suositellaan vahvasti.