Raision syksyn kuuma puheenaihe Raisionkaaren jatke ei saa kaupunginjohtaja Eero Vainion (sd) ensi vuoden talousarvioehdotuksessa rahoitusta, vaikka infralautakunnan enemmistö sitä esitti. Vainio on siirtänyt 900 000 euron määrärahan vuodelle 2024. Raision kaupunki investoi ensi vuonna noin yhdeksän miljoonaa euroa nettona.

Vainion talousarvioehdotus etenee maanantaina Raision kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Samalla käsittelyyn tulee taloussuunnitelma vuosille 2023-2024. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn talousarvion ja taloussuunnitelman on tarkoitus edetä 29.11.

Raision talouden ennustetaan tänä vuonna päätyvän noin miljoona euroa plussalle. Vainion mukaan kaupungin talous kääntyy ensi vuonna noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi pääasiassa valtion toimien ja sosiaali- ja terveyskustannusten nousun seurauksena. Vuoden 2023 ennuste lähes neljä miljoonan euron ylijäämästä on epävarma.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymisen vaikutukset hyvinvointialueelle ovat tuloksen näkökulmasta Raisiolle lievästi positiivisia, mutta kaupungin soten jälkeinen rahoitusasema yhdistettynä suuriin palveluverkon investointipaineisiin merkitsee kaupungin lainakannan kasvua.

Raisio ottaa uutta lainaa ensi vuonna 13,5 miljoonaa euroa, jolloin koko lainakanta kasvaa 2837 euroon asukasta kohti. Uudesta lainasta tulee suoraan kaupungin omaan käyttöön 4,5 miljoonaa euroa, loput menee kaupungin tytäryhtiöiden investointeihin. Kaupunki lainaa esimerkiksi Alhaistentielle 60 pienasuntoa rakentavalle Raision Vuokratalot Oy:lle seitsemän miljoonaa euroa.

Raision koulu- ja palveluverkkopäätösten jalkautus alkaa Tiedonpuiston koulun hankesuunnittelun etenemisellä toteutussuunnitteluun. Ensi vuonna selvinnee myös se, minne läntisen Raision uusi alakoulu ja pohjoisen alueen uusi yhtenäiskoulu rakennetaan.

Raisio käynnistää myös Kuloistenniitty 1 -kaava-alueen infran rakentamisen ja tontinluovutuksen ja keskustavisiota jatkotyöstetään.

Pienempien, mutta merkittävien toimenpiteiden joukossa ovat esimerkiksi Hahdenniemen sataman kehittäminen perustamalla uimarannan beachvolley-kenttineen ja karavaanareiden matkaparkki. Muualla Raisiossa toteutetaan matalan kynnyksen frisbeegolf-rata Kerttulaan, keskustaa siistitään ja Raisionjoen patojen ennallistamista jatketaan. Pumptrack-radan teko on siirretty vuodelle 2023, jolloin myös Raisiontien silta saa rahoitusta.

Uusia vakituisia vakansseja Raisiossa täytetään ensi vuonna noin 50 ja määräaikaisia 11. Sosiaali- ja terveyspuolelle tulee uusia vakansseja vajaat 30 ja vapaa-aikatoimeen 19. Kaupungin työntekijämäärä kasvaa 1352:een.

Vainion mukaan Raision tulevaisuus näyttää hyvältä.

– Raision kaupunki on muuttuvassa toimintaympäristössä ketterä kaupunkien pikkujättiläinen. Vuonna 2021 kaupungin väestönkasvu on hiponut ennätyksiä. Kaupunkiin on sijoittunut monien eri alojen uusia yrityksiä ja tontteja on myyty ennätysmäärä, Vainio hehkuttaa talouskatsauksessaan.