Die Welt: Valko-Venäjältä tulevat siirtolaiset tähtäävät Saksaan ja Suomeen

Pääosa Valko-Venäjän ja Puolan rajalle jumiutuneista siirtolaisista pyrkii Saksaan tai Suomeen, kertoo saksalainen Die Welt -lehti. Se nojaa väitteensä EU:n komission sisäiseen asiakirjaan. Lehden haltuunsa saamassa asiakirjassa todetaan, että Valko-Venäjän lentoyhtiö Belavia ja Turkish Airlines lennättävät siirtolaisia neljästä seitsemään kertaan viikossa Istanbulista Minskiin. Asiakirjan mukaan syyrialaisten ja irakilaisten tulijoiden määrä on kasvussa. Lentoja Minskiin tulee myös Syyriasta ja Dubaista.

Puolan rajalle kerääntynyttä pakolaisaaltoa epäillään Valko-Venäjän tahalliseksi provokaatioksi. Maa haluaa kostaa sitä vastaan asetettuja talouspakotteita.

Tuhannet siirtolaiset odottavat pääsyä EU-alueelle samalla kun EU:n ja Valko-Venäjän välit kiristyvät. Pakolaiskysymys on EU:lle kinkkinen. Kansainvälisten sopimusten perusteella turvapaikanhakijoilla on oikeus saada asiansa käsitellyksi. Toisaalta tuoreessa muistissa on vuoden 2015 pakolaisaalto, jolloin laajat pakolaisvirrat pääsivät kulkemaan EU:n ulkorajoilta hallitsemattomasti eri jäsenmaihin. Sittemmin EU-maat eivät ole onnistuneet kehittämään toimivaa taakanjakomenetelmää siirtolaiskuormituksen tasaamiseksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ehdotti keskiviikkona, että EU voisi rahoittaa ulkorajoilleen rakennettavia muureja.

Die Weltin uutisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.