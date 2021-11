Foodoran emoyhtiö ennakoi koko vuoden myynnin kasvavan odotettua enemmän

Ruokakuljetusbrändi Foodorasta tunnettu saksalainen Delivery Hero arvioi liikevaihtonsa kasvavan aiemmin arvioidusta. Se ennakoi liikevaihdon olevan tänä vuonna 6,4–6,7 miljardia euroa ja alustojen kautta tehtyjen ostojen olevan 33–35 miljardia euroa.

Delivery Heron liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 89 prosenttia 1,79 miljardiin euroon. S&P Global Market Intelligencen analyytikoilta keräämän konsensusennusteen mukaan analyytikot odottivat keskimäärin 1,67 miljardin euron liikevaihtoa.

Alustojen kautta tehtyjen tilausten arvo kasvoi heinä-syyskuussa 65 prosenttia ja tilausten määrä 52 prosenttia vuodentakaisesta.

Delivery Heron brändejä on kaikkiaan 13 eri puolilla maailmaa. Euroopassa yhtiön kilpailijana on Wolt. Delivery Heron yksi perustaja Lukasz Gadowski on sijoittanut Woltiin 7,5 miljoonaa euroa.