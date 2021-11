STM ja THL: Koronatartuntojen määrä on selvässä nousussa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL kertoivat koronatilannekatsauksessaan, että vaikka 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on nyt ottanut kaksi koronarokotetta, ei se riitä kääntämään tartuntoja ja sairaalahoidon tarvetta laskusuuntaan.

Viikon aikana (4.-10.11.) ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut 0,3:lla prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus 0,9:llä prosenttiyksiköllä. Eiliseen keskiviikkoon mennessä kolmannen rokoteannoksen on saanut 121 799 henkilöä. STM ja THL korostavat, että edelleen on erittäin tärkeää, että jokainen ottaa rokotteen, jos ei vielä ole sitä tehnyt. Rokotus suojaa erittäin hyvin vakavalta koronavirustaudilta ja auttaa suojaamaan myös läheisiä.

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (25.10.-7.11.) 167 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana (11.-24.10.), jolloin tartuntoja ilmaantui 133 sataatuhatta asukasta kohden. Viikolla 44 koronatapauksia todettiin noin 5100, kun kolmella edeltävällä viikolla tapauksia oli noin 3700 - 4200 viikossa.

Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 119 uutta koronaviruspotilasta. Viimeisen viiden viikon aikana uusien erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä on vaihdellut 110 ja 135 potilaan välillä. Tehohoitoon tuli viime viikolla 20 uutta koronaviruspotilasta. Tehohoitoon tulleiden viikoittainen määrä on vaihdellut 13-28 välillä viimeisen viiden viikon aikana.

Viime viikon lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 140 potilasta, joista 107 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 33 teho-osastoilla. Koronaviruspotilaita oli erikoissairaanhoidossa enemmän kuin viikon 43 lopussa, jolloin potilaita oli yhteensä 115 (91 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 24 teho-osastoilla). Viimeisen kuukauden aikana sairaalahoidon kuormitus on pysynyt keskimäärin samalla tasolla. Tautiin liittyviä kuolemia oli 27.10. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 212.

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Elo-lokakuussa 2021 rokottamattomat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin kaksi kertaa rokotetut.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla yli 83 000. Määrä on hieman suurempi kuin kahdella edellisellä viikolla, jolloin testejä tehtiin noin 76 500–79 500 viikoittain. Viime viikolla testatuista näytteistä 6,2 prosenttia oli positiivisia. Osuus on kasvanut verrattuna viikkoon 43, jolloin lukema oli 5,2 prosenttia. Viikkojen 41 ja 42 lukemat vaihtelivat 4,5-4,8 prosentin välillä.