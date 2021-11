Oripäässä lauantaina pop up -koronarokotustapahtuma

Oripään terveysasemalla annetaan ensi lauantaina 20. marraskuuta koronarokotuksia ilman ajanvarausta. Pop up -koronarokotustapahtuma järjestetään kello 10.00–14.00. Tapahtuma on tarkoitettu sekä ensimmäistä että toista rokotusannosta hakeville. 1. ja 2. rokotteen väli on oltava vähintään kuusi viikkoa. Oripäästä muistutetaan, että kun olet tulossa toiseen rokotukseen, on tärkeää laskea itse oikein, että rokotusväli ensimmäisestä koronarokotuksesta on vaadittavat kuusi viikkoa.

Mukaan rokotukseen tarvitaan Kela-kortti. Jos kela-kortti ei ole saatavilla, käy myös henkilöllisyystodistus, kuten henkilökortti, ajokortti tai passi.