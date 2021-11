Kemiönsaaressa tapahtunut rikosten sarja selviämässä – omaisuutta varastettu kymmenien tuhansien eurojen edestä

Poliisille on syksyn aikana ilmoitettu useista Kemiönsaaressa tapahtuneista varkauksista. Poliisi epäilee muutamaa henkilöä varkauksista, kätkemisrikoksista ja huumausainerikoksista. Poliisi on ottanut kiinni tapauksiin liittyviä henkilöitä. Yksi epäilty on tällä hetkellä tutkintavankeudessa.

Epäiltyjen hallusta on löydetty huomattava määrä anastetuksi epäiltyä omaisuutta, kuten työkaluja, koruja, rannekelloja, venetraileri, kaikuluotaimia ja kalastusvälineitä. Omaisuuden arvo on poliisin mukaan kymmeniä tuhansia euroja.