Turussa tehdään nostotöitä Puistokadulla. Työ aloitettiin keskiviikkoaamulla 10. marraskuuta, ja työn on arvioitu valmistuvan perjantaina 12. marraskuuta.

Tarkempi paikka on kohdassa Puistokatu 11. Vasemmanpuoleinen ajokaista on pois käytöstä. Päivittäinen työaika on kello 9.00–15.00. Työajan ulkopuolella kaikki ajokaistat ovat käytössä. Paikalla on liikenneopasteet, ja lisäksi työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.