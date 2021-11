Yhdysvaltalainen ruoan tilauspalvelu ostaa Woltin noin seitsemällä miljardilla eurolla

Yhdysvaltalainen ruuan tilauspalveluihin keskittyvä pörssiyhtiö DoorDash ostaa suomalaisen teknologiayhtiö Woltin noin seitsemällä miljardilla eurolla, Wolt kertoo tiedotteessaan.

Woltin mukaan kaupan arvo olisi suurempi kuin esimerkiksi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille tai Sampo-pankin myynti Danske Bankille. Yhtiö arvioi, että kaupasta maksetaan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

Yhtiöt ennakoivat kaupan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Kaupan jälkeen Wolt jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja yhtiön pääkonttori pysyy Helsingissä.

Kauppa julkistettiin DoorDashin tulosjulkistuksen yhteydessä myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa.

Helsingistä DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan keskus

Tiedotteessa kerrotaan, että Woltin pääkonttorista tulee samalla vuonna 2013 perustetun DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan keskus. Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi puolestaan ottaa vastuulleen DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan. Kuusi myös nousee DoorDashin johtoryhmään.

– Miki Kuusen johdolla Wolt on rakentanut optimismin, operatiivisen kurinalaisuuden ja toimintahalukkuuden kulttuurin, joka vastaa omaamme, DoorDashin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Tony Xu sanoo tiedotteessa.

Xu muotoilee tiedotteessa DoorDashin ja Woltin jakavan vision kansainvälisen alustan rakentamisesta paikalliselle kaupalle, joka vahvistaa yhteisöjä joissa yhtiöt toimivat.

Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Japanissa toimiva DoorDash listautui New Yorkin pörssiin joulukuun alussa 2020. Yhtiön arvo ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen oli 75 miljardia dollaria (noin 64 miljardia euroa) mikä oli yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan enemmän kuin pitsaketju Domino'sin ja pikaruokaravintola Chipotlen yhteensä.

DoorDash keräsi listautumisannissaan 3,4 miljardia dollaria, mikä teki siitä vuoden 2020 suurimpia.

Suomen merkitys tärkeä

Kuusi perusti Wolt-nimisen startupin viiden muun ihmisen kanssa lokakuussa 2014. Käyttöön Wolt avattiin keväällä 2015. Tämän jälkeen yhtiö on hakenut kasvua ensin muista Pohjoismaista ja sittemmin muualta Euroopasta. Nykyisellään 23 maassa toimivalla Woltilla on yli 4 000 työntekijää ja 135 000 lähettiä.

Tiedotteessa toimitusjohtaja Kuusi sanoo Suomella olleen valtava vaikutus siihen, millaiseksi Wolt on muotoutunut.

– Meille on tärkeää, että maksamme jatkossakin veromme tänne ja pystymme luomaan kasvavalle määrälle ihmisiä töitä ja tuloja Suomessa. Meille on myös tärkeää, että yhteiskunta, josta olemme ponnistaneet, hyötyy tekemästämme työstä ja että esimerkiksi me perustajat maksamme veromme Suomeen ilman mitään kikkailua.

Wolt on nostanut rahoitusta yhteensä yli 700 miljoonaa euroa ennen ensi vuonna toteutuvaa kauppaa.

Kiistaa läheteistä

Molemmat yhtiöt ovat, monen ruuan kuljetuspalvelun tapaan, myös joutuneet selvittelemään lähettiensä asemaa.

Woltin lähetit ovat tällä hetkellä yrittäjiä, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi marraskuun alussa, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa. Wolt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

DoorDash oli puolestaan otsikoissa syyskuussa, kun sen työntekijät osoittavat mieltään toimitusjohtaja Tony Xun kodin ulkopuolella San Franciscossa. Mielenosoittajat vaativat yhtiöltä muun muassa korotusta kuskien vähimmäispalkkaan. Sovelluspohjaisten yhtiöiden työntekijät voidaan Kalifornian osavaltiossa luokitella itsenäisiksi urakoitsijoiksi työntekijöiden sijaan.