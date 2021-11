Tietojärjestelmä- ja talouspalveluita tuottavan Starian myynyt Juha Tommila nousi Varsinais-Suomen tulokärkeen.

Turkulaisen Tommilan pääomatulot olivat maakunnan kovimmat: 14,6 miljoonaa euroa. Lisäksi hänellä on keskiviikkona julkaistuissa vuoden 2020 verotiedoissa 111 600 euroa ansiotuloja.

Tommila on Starian perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja. Pääomasijoittaja Vaaka Partners osti Starian enemmistön keväällä 2020.

Varsinais-Suomen listan seuraavat nimet ovat tuttuja.

Maakunnan toiseksi suurimmat tulot keräsi Antti Aarnio-Wihuri.

Hänen julkisissa verotiedoissa näkyvät tulonsa olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Verohallinnon mukaan hän on maksanut veroja yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aarnio-Wihuri on sukuyhtiönsä Wihurin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Maaliskuussa 2019 Aarnio-Wihurin arvioitiin olevan kolmanneksi rikkain suomalainen 1,3 miljardin euron omaisuudella.

Listan kolmosena on Hanna Nurminen. Nurmisen tulot olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa.

Nurminen on Herlinin sukua ja toimii Koneen säätiön asiamiehenä ja hallituksen puheenjohtaja.

Seuraavina listalla ovat taloushallintoyhtiö Finvoicerin takaa löytyvät nimet Esko-Matti Tuominen ja Pekka Salo. Kummallakin on yli neljä miljoonaa pääomatuloja.

Kuudentena maakunnan listalla on kiinteistösijoittaja Heikki Vaiste.

Vaiste on tunnettu erityisesti kiinteistösijoittajana. Hän on Toriparkki Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja. Vaisteen yhteenlasketut tulot olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Yli 3,2 miljoonaan tuloihin ylsivät Antti, Maria ja Jussi Laaksonen. Laaksosten tulot olivat peräisin yrityskaupasta, jossa Turussa pääkonttoriaan pitänyt Baltic Tank myytiin ruotsalaiselle Wibax AB:lle. Baltic Tankilla on erilaisia terminaaleja ympäri Suomea.

Yhdentenätoista on kaarinalainen Rose-Marie Koivisto 2,9 miljoonan euron yhteenlasketuilla tuloilla. Hän on elektroniikka-alalla toimivan Navielektron omistaja. Toinen omistaja, Asser Koivisto, on kovatuloisimpien 13. yhteenlasketuilla tuloilla 2,8 miljoonaa euroa.

Kansainvälisiä kuljetuksia myyvän Freja Transport & Logisticsin toimitusjohtaja Matti Urmas tienasi yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Oripäässä toimivan, maanrakennuskonekauppaa tekevän Maan Kone Oy:n omistaja Markku Rautionmaa: tulot 2,66 miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rakentamisen konsulttiyritys A-insinöörien kustannuslaskentajohtaja Rami Valtosen tulot olivat 2,5 miljoonaa euroa.

Turkulaisen rakennusyhtiö Rakennus-Salaman hallituksen puheenjohtajan Väinö Salaman tulot olivat 2,23 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jori Salama tulot olivat noin 691 000 euroa ja hallituksen jäsen Erkko Salaman tulot noin 684 000 euroa.

Turun Sanomien verokoneesta selviävät Varsinais-Suomen suurituloisimmat. Voit myös etsiä verotietoja henkilön nimellä.

​

Julkaisemme myös verokoneen koko maan suurituloisimmista. Voit myös tarkastella aikaisempien vuosien verotietoja.

​

Verotietojen listaus ei ole välttämättä kattava. Verohallinnolta on voinut pyytää jättämään itsensä pois medialle tehtävästä tietoluovutuksesta, jos siihen on jokin peruste. Pyrimme kuitenkin nostamaan salausta pyytäneiden tiedot keskiviikon aikana verokoneeseen. Verotietojensa peittämistä on voinut pyytää verovuodesta 2018 lähtien.