Turussa järjestetään ensimmäinen suomalainen psykedeelitutkimusta koskeva tieteellinen konferenssi

Monitieteellinen suomalaisista tutkijoista koostuva työryhmä järjestää ensimmäisen psykedeelitutkimusta koskevan tieteellisen konferenssin Turussa.

Psykedeelit 2021 -konferenssi toteutetaan Åbo Akademin ja Psykedeelitutkimusyhdistyksen (Psyty ry) yhteistyönä. Tavoitteena on lisätä suomalaisten psykedeelitutkijoiden verkostoitumista ja edesauttaa tutkimusta.

Poikkitieteellisessä konferenssissa aihetta tarkastellaan esimerkiksi filosofian, psykologian, lääketieteen, sosiologian, antropologian ja teologian näkökulmasta.

Psykedeeleiksi kutsutaan tiettyjä keskushermostoon vaikuttavia aineita, jotka saavat aikaan merkittäviä muutoksia tajunnantilassa, ajattelussa, havainnoinnissa ja tunteissa. Tunnettuja psykedeelejä ovat muun muassa psilosybiini, lysergihapon dietyyliamidi eli LSD, dimetyylitryptamiini eli DMT sekä meskaliini.

Maailmalla psykedeelien terapeuttista käyttöä koskeva tieteellinen tutkimus on lisääntynyt viime aikoina. Psykedeeliavusteinen psykoterapia on alustavien tutkimusten perusteella tehokas hoitomuoto vakaviin psykiatrisiin ongelmiin kuten depressioon, traumaperäiseen stressihäiriöön ja ahdistukseen, Åbo Akademin tiedotteessa kerrotaan.

– Psykedeelitutkimuksen keskuksia on perustettu esimerkiksi Lontoon Imperial Collegeen, Baltimoressa sijaitsevaan Johns Hopkins -yliopistoon ja moniin muihin huippuyliopistoihin. Tutkimus keskittyy ensi sijassa kliinisiin ja neurotieteellisiin kysymyksiin, kuten siihen, auttaako psykedeeliavusteinen terapia masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien hoidossa sekä siihen, kuinka psykedeelit vaikuttavat aivoihin. Keskeinen löydös on, että psykedeelit vähentävät niin sanotun lepotilaverkoston aktivaatiota, joka liittyy esimerkiksi masentuneilla ”märehtimiseen”. Psykedeelien on myös havaittu lisäävän eri aivoalueiden välisiä yhteyksiä ja informaatioentropiaa, mikä mahdollistaa ajatusten siirtymisen pois vanhoilta urilta, kertoo tiedotteessa Åbo Akademin psykologian dosentti, tajunnantutkija Jussi Jylkkä.

Psykedeelit poikkeavat muista psykiatriassa käytetyistä lääkeaineista siinä, että niiden vaikutus näyttää välittyvän niiden tuottaman ”mystisen kokemuksen” syvyyden perusteella. Psykedeelien vaikutus perustuu siis keskeisesti muutokseen tietoisuudessa ja maailmankuvassa, eikä vain fysiologisiin prosesseihin.

Jylkän mukaan uusista tutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että psykedeeliavusteinen terapia voisi olla perinteisiä masennuksen hoitomuotoja huomattavasti tehokkaampaa.

– Keskeinen syy tutkia psykedeelejä ja erityisesti psykedeeliavusteista terapiaa on niiden potentiaali vähentää inhimillistä kärsimystä. Esimerkiksi masennus on maailmanlaajuinen ongelma ja keskeinen taustasyy itsemurhissa, joihin kuolee WHO:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti 700 000 ihmistä vuosittain, sanoo Jylkkä.

Kokeellista ihmistutkimusta ei Suomessa ole vielä käynnissä, mutta useita tutkimuksia on suunnitteilla. Jyrsijöillä psykedeelien vaikutuksia tutkitaan jo Suomessakin, kertoo Psytyn puheenjohtaja, mielenterveyspsykologian tutkija Samuli Kangaslampi.

– Psykedeelejä tutkitaan Suomessa myös muun muassa filosofisista, sosiologista ja teologisista näkökulmista. Lisäksi on tehty haastatteluihin, kyselyihin sekä olemassa oleviin aineistoihin perustuvia empiirisiä tutkimuksia.

Konferenssi järjestetään Åbo Akademin tiloissa 18.–19.11.2021 osoitteessa Axelia, Auditorio Salin, Piispankatu 8, Turku.