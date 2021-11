Turun ja Kaarinan seurakuntien diakoniatyön Lahja lapselle -keräys vie joulun iloa tänäkin vuonna vähävaraisiin perheisiin. Työntekijät ovat syksyn aikana kyselleet diakonia-asiakasperheiden alle 18-vuotialta lapsilta lahjatoiveita, joita välitetään lahjoittajille.

Lapset ovat saaneet toivoa korkeintaan 50 euron hintaista lahjaa. Yli 9-vuotiaat ovat halutessaan voineet toivoa lahjan sijasta 40 euron hintaista lahjakorttia.

Keräyksen kautta saatu lahja on monille lapsille joulun ainoa paketti. Lomien jälkeen lapset vertailevat lahjojaan päiväkodeissa ja kouluissa. Lahja lapselle -paketti parantaa lasten kokemusta yhdenvertaisuudesta. Isommille lapsille lahjakortin mahdollistama ostosreissu yhdessä kavereiden kanssa on tärkeä juttu. Pyhien jälkeen koittavat alennusmyynnit myös nostavat kivasti lahjakortin arvoa. Kokemus toiveiden toteutumista antaa uskoa tulevaisuuteen, jokaisella lapsella on oikeus unelmoida.

Lahjakeräystä ei voida toteuttaa ilman lahjoittajia. Lasten 20–50 euron hintaisia lahjatoiveita välitetään netin ja puhelimen kautta. Osoitteesta lahjalapselle.fi löytyvä lomake on avoinna 15.–19.11. välisenä aikana. Puhelimitse lahjatoiveita välitetään 16.–19.11. klo 11–16 numerosta 040 341 7660. Jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua keräykseen, lahjakorttitoiveita voidaan myös puolittaa kahdelle lahjoittajalle.

Lahjoittajille kerrotaan lahjatoiveen lisäksi lapsen ikä ja sukupuoli, sen sijaan lapsen henkilöllisyys jää vain diakoniatyöntekijöiden tietoon.

Paketoimattomat lahjat tuodaan joko Diakoniakeskukseen, Puutarhakatu 22, tai Kaarinan kirkolle, Voudinkatu 2. Diakoniakeskuksessa lahjoja vastaanotetaan 22.–26.11. ja 29.–30.11. klo 11–18. Kaarinan kirkolla ovet ovat avoinna lahjoittajille 22.–26.11. klo 11–18.

Lahja lapselle -keräys järjestetään tänä vuonna kolmattatoista kertaa. Viime vuonna keräyksen kautta oman pakettinsa sai 1 300 lasta.