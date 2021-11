Mauno Biocity on yksi ravintolaketjun kolmesta lounasravintolasta. Kupittaan alueella sijaitsevat myös Mauno Triviumcity sekä Mauno Electrocity.

– Mauno Triviumcityssä on sama menu kuin meillä Mauno Biocityssä, Mauno Electrocityssä on oma menu, ravintolapäällikkö Mari Tuovinen kertoo.

Tuovinen on iloinen, että pitkän hiljaisemman kauden jälkeen lounasravintoloissa alkaa olla jälleen vilkasta. Kupittaan alueella työskentelee paljon toimistoväkeä, joka on palannut etätöistä työpaikoille. Toimistotyöntekijöiden lisäksi Kupittaan alueella rakennustyömailla työskentelevät suosivat Mauno-ravintoloita.

Lounastajia Mauno Biocityssä käy Tuovisen mukaan tällä hetkellä noin 250 päivässä. Vierailuhetkellä Maunon tilavassa salissa on ruokailijoita lähes jokaisessa pöydässä. Vielä kokonaismäärä ei ole Tuovisen mukaan saavuttanut niin sanottua normaalitilannetta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Totuus on, että vaikka etätyösuositus on päättynyt, jatkuvat etätyöt osittain ja tämä vaikuttaa lounasravintoloihin. Ravintoloiden pitää kehittää toimintaa, ja yksi kohde on panostaa lounaan lisäksi yhä vahvemmin catering-palveluihin. Meillä on myös omat juhlatilat, joiden kysyntä on jälleen lähtenyt käyntiin.

Lounaalla Mauno Biocityssä on tarjolla kotiruokamainen buffet, johon kuuluu lämmin ruoka sekä runsas salaattitarjonta. Lisäksi vaihtoehtona on ruokaisa salaatti. Lisääntyneen lounaskysynnän vuoksi valikoimaan otetaan takaisin myös avokeittiöstä tarjoiltava annoslounas, johon sisältyy salaattipöydän anti. Lounashetken kruunaa jälkiruoka sekä kahvi tai tee.

"Totuus on, että vaikka etätyösuositus on päättynyt, jatkuvat etätyöt osittain ja tämä vaikuttaa lounasravintoloihin."

Tuovinen kuvailee lounasta kotiruokamaiseksi.

– Se on sitä, mitä asiakkaat toivovat lounaalta, laadukasta ja monipuolista ruokaa. Meillä on kiertävä lounaslista, mutta esimerkiksi lihapullissa kiertoväli ei voi olla kovin suuri, Tuovinen hymyilee.

– Lihapullista on muodostunut yksi meidän tavaramerkeistämme, ja niiden perään kysellään. Kanaruuat ovat myös suosittuja. Lisäksi tarjolla on aina kasvisvaihtoehto. Kasvisruuan suosio on selkeästi kasvanut.

Tuovinen jatkaa, että ravintolassa ruuat valmistetaan alusta asti itse niin pitkälti kuin se on mahdollista ja leivät leivotaan paikan päällä.

– Moni on kysellyt jopa leivän reseptiä, mutta sitä emme paljasta.

Vierailupäivänä Mauno Biocityssä oli lämpimänä ruokana tarjolla suosikiksi muodostuneita lihapullia sinappikermakastikkeessa, perunamuusia, parsakaalia ja puolukkahilloa. Kasvisvaihtoehdossa lihapullien tilalla oli punajuurikaurapyöryköitä. Ruokaisana salaattina oli caesarsalaatti savulohella.

Lounaaksi valitsin punajuurikaurapyörykät, jotka olivat todella maukkaita ja myös sellaisia, joita ei kotona välttämättä tulisi lounaaksi valmistettua. Kokonaisuudessaan annos oli hyvä ja täyttävä. Jälkiruuaksi oli raikasta appelsiiniriisiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.