Koronaluvut kääntyneet jälleen huonompaan suuntaan Turussa – Kaupunki muistuttaa rokotusten tärkeydestä ja maskien käytöstä

Turun koronaepidemia on jälleen kääntynyt huonompaan suuntaan ja sairastuneiden määrä on kasvussa, tiedottaa Turun kaupunki. Kaupungin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 170. Luku kuvaa tapausten määrää 14 vuorokauden ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

– On selkeästi nähtävissä, että tautitapausmäärät kasvavat, samoin positiivisten näytteiden määrä. Turussa yli 12-vuotiaista on vielä 13,5 prosenttia täysin vailla koronarokotusta. Tämä edesauttaa epidemian jatkumista ja terveydenhuollon kuormitusta, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Vaikka turkulaisten rokotuskattavuus on koko Suomen mittakaavassa erittäin hyvä, pysyvät koronatartuntaluvut korkealla tasolla ja terveydenhuolto on kuormittunutta. Syynä on se, että rokottamattomia henkilöitä on edelleen liian paljon.

– Erityisesti tehohoito on kuormittunutta. Rokottamattomat sairastuvat usein myös vakavasti. Siksi rokotuskattavuutta tulisi saada edelleen korkeammaksi, Peltoniemi muistuttaa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 77,5 prosenttia ja molemmat rokoteannokset 70,8 prosenttia. Yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus on 93,7 prosenttia, 70–79-vuotiailla 95,1 prosenttia, 60–69-vuotiailla 92,2 prosenttia, 50–59-vuotiailla 89,3 prosenttia, 40–49-vuotiailla 84,8 prosenttia, 30–39-vuotiailla 80 prosenttia ja 20–29-vuotiailla 82,8 prosenttia. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 77,1 prosenttia.

Koronarokotuksen (1., 2. ja 3. annoksen) voi hakea edelleen pop up-rokotusvastaanotoilta tai varaamalla ajan eTerveyspalveluista. Tarkat tiedot pop up-rokotuksista löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Satakunnantien rokotusvastaanotto ilman ajanvarausta palvelee joka arkipäivä (ma-pe klo 8.45–15.15) osoitteessa Satakunnantie 105.

Kolmansia koronarokotusaikoja avataan lisää vaiheittain. Esimerkiksi joulukuun rokotusajat eivät ole vielä auki. Kolmannen rokotuksen haluavien kannattaa varata rokotusaika vasta, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut aikaa jo viisi kuukautta. Kolmatta annosta suositellaan kuusi kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Näin ollen marraskuussa rokotetaan toukokuussa 2. rokotteen saaneet ja joulukuussa rokotetaan kesäkuussa 2. rokotteen saaneita. Kolmansia koronarokoteannoksia annetaan Turussa 60 vuotta täyttäneille, lääketieteellisille riskiryhmille 1. ja 2. (Koronataudin riskiryhmät, THL) sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuville.

Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi sisätiloissa (kaupat, julkiset tilat jne.), julkisessa liikenteessä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sekä oppilaitoksissa paikallisten ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä ei tule vierailla flunssaoireisena.

Turun koulujen ja oppilaitosten maskinkäyttösuositus on voimassa 6. luokasta lähtien. Yksittäisissä kouluissa maskinkäyttöä voidaan suositella myös 3–5-luokkalaisille, mikäli koulussa todetaan useita koronatartuntoja. Laajempi maskisuositus on tällä hetkellä käytössä ainakin Luolavuoren, Pansion ja Vasaramäen kouluissa.

Koronatestiin pääsee helposti Omaolo-palvelun kautta tai hakeutumalla koronantorjuntabussille. Kotiin tulee jäädä flunssaoireisena ja hakeutua tarvittaessa testiin.

Rajatarkastusten lainsäädännön mukaan Suomeen tullessa matkustajalla täytyy olla tarvittavat koronatodistukset voimassa. Osalle maahantulotestit ovat pakollisia tartuntatautilain mukaisesti.

Koronarokotustodistuksen saa Omakanta-palvelusta. Jos Omakanta-palveluun ei pysty tunnistautumaan tai henkilöltä puuttuu suomalainen henkilötunnus, hän saa todistuksen omalta terveysasemaltaan. Koululaisten osalta rokotustodistustarvetta on kysytty rokotusten yhteydessä ja todistuksen saa kouluterveydenhoitajan kautta loppuvuoden aikana. Rokotustodistuksia ei tulosteta terveysasemilta. Todistuksesta voi ottaa kuvan Omakanta-palvelusta.

Jos henkilö on saanut molemmat rokotteet tai viimeisimmän rokotteen ulkomailla, on hänen mahdollista saada rokotustodistus tietyin ehdoin STM:n ohjeen mukaisesti. Tässä tapauksessa henkilön tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalle ohjeiden saamista varten ja varautua esittämään tarkat tiedot saaduista rokotuksista.

Todistuksen sairastetusta koronataudista saa myös Omakanta-palvelusta kuuden kuukauden sisällä sairastumisesta. Jos Omakantaan ei pysty tunnistautumaan tai henkilöltä puuttuu suomalainen henkilötunnus, hän saa todistuksen sairastetusta taudista tartuntatautien valvonnasta.

