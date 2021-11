Laaja päihdekysely: Varsinaissuomalaisia huolettaa alaikäisten päihteidenkäyttö ja hoidon saatavuus

Varsinais-Suomessa toteutettiin syksyllä ensimmäistä kertaa koko maakunnan asukkaille suunnattu päihdetilannekysely. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä havaintoja ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä ja päihdehaitoista. Päihdekyselyssä nousi erityisesti esiin huoli alaikäisten päihteidenkäytöstä ja päihdehoidon saatavuudesta alueella.

Vastaajilta saatiin yli tuhat kehittämisehdotusta kuntien ja tulevan hyvinvointialueen ehkäisevään päihdetyöhön. Kaikkiaan ensimmäistä kertaa koko maakunnan asukkaille suunnattuun kyselyyn saapui 3625 vastausta.

Ehkäisevään päihdetyöhön ja erityisesti nuoriin suuntautuvaan työhön panostamisen lisäksi vastaajat toivoivat päihdepalveluiden saatavuuden parantamista ja nopeampaa hoitoon pääsyä. Myös liikennekäyttäytyminen, ratti- ja huumejuopot nousivat esiin.

Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat 31­–60-vuotiaat, mutta vastaajia oli runsaasti kaikista ikäryhmistä. 75 prosenttia vastaajista oli naisia. Vastauksia saatiin kaikista Varsinais-Suomen kunnista paitsi Kustavista. Eniten vastauksia saatiin Turusta, Uudestakaupungista, Kaarinasta, Salosta, Paimiosta, Raisiosta ja Liedosta.

Vastaajat toivat esiin havaintoja alaikäisistä nuorista: lähes 80 prosenttia oli havainnut alaikäisten tupakointia, noin puolet nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttöä ja 60 prosenttia alkoholin käyttöä viimeisen vuoden aikana. Huumeiden käyttöä tai päihteiden välittämistä tai myymistä alaikäisille oli havainnut alle 20 prosenttia vastaajista. Nuorilla itsellään havaintoja oli paljon enemmän: Alaikäisistä vastaajista jopa 90 prosenttia oli havainnut alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöä ja 40 prosenttia kannabiksen käyttöä.

Aikuisten päihteidenkäytön osalta Varsinais-Suomen tilanne vaikuttaa vastausten perusteella paremmalta, sillä alle puolet vastaajista koki, että oman kunnan alueella käytetään liikaa alkoholia, tupakka- ja nikotiinituotteita tai muita päihteitä. Lähes kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että omassa kunnassa suhtaudutaan liian vapaasti humalajuomiseen. 24 prosenttia piti rahapelaamista liiallisena omassa kunnassa.

Kolmasosa vastaajista oli altistunut tupakansavulle esimerkiksi ravintoloiden edustalla tai bussipysäkillä niin, että koki siitä olleen haittaa. Lisäksi parveketupakointiin toivottiin puuttumista.

Huumeiden käyttö ja päihtyneet henkilöt aiheuttavat pelkoa. Noin kolmannes vastaajista oli nähnyt huumeidenkäyttöä julkisella paikalla ja liki 40 prosenttia oli pelännyt kohtaamiaan päihtyneitä viimeisen vuoden aikana. Kuntakohtaiset erot olivat huomattavia: Salossa 58 prosenttia, Turussa 47 prosenttia, Kemiönsaarella 46 prosenttiaja Naantalissa 46 prosenttia vastaajista kertoi pelänneensä päihtyneitä. Myös päihtyneiden aiheuttamat järjestyshäiriöt nousivat esiin vastauksissa.

Selvästi yli puolet vastaajista toivoi, että ravintoloissa ja kaupoissa suhtauduttaisiin tiukemmin anniskeluun ja selvästi päihtyneille asiakkaille myyntiin. Peräti 40 prosenttia vastaajista haluaisi vaikuttaa anniskelulupien lupaprosessiin ja kertoa mielipiteensä, jos oman kodin välittömässä lähiympäristössä sijaitsevalle ravintolalle haettaisiin anniskelulupaa tai jatkoaikaa terassianniskeluun.

Päihdepalveluisen kehittämistyö jatkuu kunnissa ja kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli sote-palveluiden valmistelutyössä.

Päihdetilannekysely on osa ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia, joka on tutkitusti vaikuttava ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Pakka-mallin tavoitteena on alkoholista, tupakasta ja rahapeleistä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen paikallisella tasolla. Erityisesti huomioidaan tilanteet, joissa alaikäisillä tai selvästi päihtyneillä on mahdollisuus hankkia ko. tuotteita, eli vähittäismyynti- ja anniskelutilanteissa sekä alaikäisille välittämisessä.

Varsinais-Suomessa Pakka-malli on käytössä Turussa, Salossa, Kaarinassa, Raisiossa, Pöytyällä, Paimiossa, Sauvossa, Mynämäellä, Maskussa ja Nousiaisissa ja toimintaa ollaan käynnistämässä muissakin alueen kunnissa.