Turussa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä Paakarlantiellä maanantaista 8. marraskuuta alkaen.

Työ katkaisee tien Paakarlantie 2 kohdalta 8. ja 10. marraskuuta. Kiertotie kiinteistöille on ohjattu Pernontien kautta. Iltapäivällä 10. marraskuuta tie aukaistaan liikenteelle siten, että työmaan kohdalla on yksi ajokaista käytössä. Työn on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan 19. marraskuuta.