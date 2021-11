Ei vakuuta,pelkkää sananhelinää

Jos vihreät saisi yksin päättää,niin polttoaine maksaisi viisi euroa litra.Mutta onneksi vihreät ei päätä yksin.Vihreät haluaisi kieltää polttoöljyn käytön kokonaan lämmityksessä.Vihreät ei ole tippaakaan huolissaan haitoista,jota vihreä siirtymä aiheuttaa.Viherpesupuolueessa harvalla on täyssähköauto.Useimmiten traficomin tietojen mukaan kansanedustajilla on polttomoottoriauto,jopa suurella koneella varustettu katumaasturi,esim.Peteliuksella.Keltaliivejä kadulle odotellessa on hyvä muistaa,että polttoaineverot,päästökauppa,hiilitullit nostaa sähkön hintaa,ruuan ja palveluksien hintaa.Komission oman arvion mukaan EU:ssa on 50miljoonaa energiaköyhää,joilla ei ole varaa maksaa energialaskujaan.Eikä Suomi ole tästä mikään poikkeus.

